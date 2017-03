Ngày đầu xử phạt xe không chính chủ: Nhắc nhở là chính

Phát hiện nhiều trường hợp không sang tên đổi chủ trong ngày đầu - Ảnh: Hà An



Theo Hà An (TNO)



Cụ thể, tại các chốt giao thông làm nhiệm vụ, khi được hỏi, cán bộ, chiến sĩ CSGT đều khẳng định chưa nhận được chỉ đạo từ chỉ huy đội về việc xử lý phương tiện chưa sang tên đổi chủ, do vậy không được tiến hành viết biên bản xử phạt lỗi này ngoài đường.Một cán bộ CSGT thuộc Đội CSGT số 2 cho biết: “Nếu có dừng xe và phát hiện người điều khiển phương tiện chưa thực hiện việc sang tên đổi chủ, thì cũng khó mà xử lý được họ. Vì với quy định, sau khi mua bán hoặc chuyển nhượng phương tiện, người mua sẽ có thời hạn một tháng để làm thủ tục sang tên đổi chủ. Dựa vào đây, người mua liên tục nhờ người bán viết lại giấy tờ chuyển nhượng xe, với ngày bán được thay mới, như thế rất khó xử phạt”.Tượng tự, có mặt điều hành giao thông tại nút Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2, cũng cho biết chưa nhận được thông tin phổ biến xử phạt lỗi chưa sang tên đổi chủ phương tiện. Do vậy, với tổ công tác này, khi phát hiện người điều khiển phương tiện chưa thực hiện sang tên đổi chủ, cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, hướng dẫn.Trung tá Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội CSGT số 2 cho hay: Hiện Đội CSGT số 2 chưa triển khai việc xử phạt lỗi không sang tên đổi chủ. Do vậy các tổ công tác làm nhiệm vụ ngoài đường không được phép dừng xe người dân đang tham gia giao thông để xử lý lỗi không sang tên đổi chủ. Việc xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện, do các điểm đăng ký phương tiện giao thông và các đơn vị phụ trách điều tra các vụ tai nạn giao thông truy nguồn gốc phương tiện, rồi ra quyết định xử phạt.Cũng trong ngày 15.4, do lượng người đổ xô đi sang tên đổi chủ vẫn tăng, Phòng CSGT đã phải tăng cường cán bộ tiếp nhận xử lý hồ sơ. Tại điểm đăng ký phương tiện giao thông số 3 - Phòng CSGT Hà Nội, trung tá Vũ Thanh Ba cho biết Thông tư số 11 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15.4, nhưng hiện tại điểm đăng ký số 3 vẫn chưa thực hiện việc xử phạt các phương tiện đến sang tên đổi chủ quá thời hạn.