Ngay mai Bắc Bộ rét đậm, có nơi chỉ 9 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chiều nay (7-11), vào khoảng rạng sáng mai (8-11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh biên giới phía Bắc.

Từ chiều và đêm mai (8-11) mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh còn được tăng cường bổ sung, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm mai (8-11), ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C, núi cao 9-11 độ C.



Từ đêm mai (8-11), Hà Nội sẽ chuyển rét với nhiệt độ từ 17-20 độ C. Ảnh: Đ.TRUNG

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày mai (8-11) xuất hiện đợt mưa ở Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Lượng mưa cả đợt ở phía Tây Bắc Bộ 50-150 mm; phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế 50-100 mm.

Riêng Hà Nội từ đêm mai (8-11) trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C. Trong khi đó ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay lũ trên sông Krông Ana và sông Srêpốk đang xuống. Cụ thể tại sông Krông Ana tại Giang Sơn 424,24 m, dưới mức động 3 là 0,76 m; sông Srêpốk tại bản Đôn 173,73 m trên báo động 2 là 0,73 m. Dự báo lũ trên sông Krông Ana và sông Srêpốk tiếp tục xuống, tuy nhiên tình trạng ngập lụt ven sông và các vùng trũng thấp ở Đắk Lắk vẫn tiếp diễn.