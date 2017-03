Ngày mai bảo mẫu tắm "hành xác'' bé 3 tuổi ra tòa

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bảo mẫu Trần Thị Phụng (52 tuổi) về tội “Hành hạ người khác” sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại UBND xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương vào ngày 7/1. Cơ quan chức năng cho rằng, đây là vụ án mà tính chất phạm tội lần đầu tiên có trên địa bàn tỉnh nên cần phải phổ biến, giáo dục và và răn đe đối với các hành vi hành hạ người khác, nhất là trẻ em.



Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ đầu năm 2003, bà Trần Thị Phụng tổ chức trông giữ trẻ tại nhà ở ấp Bình Thuận I, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương. Việc giữ trẻ mang tính chất tự phát và không được cơ quan chức năng địa phương cho phép. Trung bình bảo mẫu 52 tuổi này nhận trông giữ 5-10 trẻ (từ 18 đến 36 tháng tuổi) giá 300.000- 500.000 đồng/tháng. Cháu Hồ Thị Thúy Ngân cũng được gửi bà Phụng mức phí 300.000 đồng/tháng.











Khoảng 15h ngày 20/11, bà Phụng tắm rửa, gội đầu cho bé Ngân, do Ngân sợ nước lạnh nên không chịu tắm. Bà này liền buộc bé nằm xuống sàn rửa chén sau nhà, dùng chân đạp lên mông giữ cho bé không vùng vẫy, bỏ chạy rồi dùng ca nhôm trong lu tạt nước liên tục vào mặt bé… Một người dân quá phẫn uất với hành vi này nên đã quay lại clip trong ngày Nhà giáo Việt Nam và đưa lên mạng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bảo mẫu Phụng về hành vi “hành hạ người khác”. Trong quá trình điều tra bà Phụng đã thừa nhận nhiều lần tắm cho bé Ngân bằng hình thức thể hiện qua đoạn clip.Cơ quan tố tụng xác định, hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình một cách có hệ thống của bà Phụng đã gây ảnh hưởng về thể chất và tinh thần cho bé Ngân... phạm vào tội “hành hạ người khác” với khung hình phạt từ 1 đến 3 năm tù.Về phía gia đình bé Ngân đã yêu cầu bảo mẫu Phụng bồi thường thiệt hại về tinh thần 5 triệu đồng. Hiện bé Ngân được chăm sóc dạy dỗ tại trường mẫu giáo Hoa Mai 4.