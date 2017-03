Ngày mai phúc thẩm vụ “mổ xong phải ngồi xe lăn”

Dự kiến ngày 4-9, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án ông Nguyễn Văn Nghệ kiện BS Võ Xuân Sơn đòi bồi thường thiệt hại về sức khỏe hơn 2,6 tỉ đồng ra xét xử phúc thẩm.

Trước đó, ngày 26-4, TAND quận 10 đã tuyên buộc BS Sơn phải bồi thường cho ông Nghệ hơn 57 triệu đồng (gồm tiền mất thu nhập, tiền công người chăm sóc) và chi phí hợp lệ do mất khả năng lao động mỗi tháng 430.700 đồng. Ngay sau đó, cả nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ông Nghệ kháng cáo cho rằng tòa xử không thỏa đáng, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình. BS Sơn cũng kháng cáo cho rằng tòa không xem xét toàn diện, bản án đã tuyên không phù hợp thực tế khách quan, không phù hợp với những chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Ông Nguyễn Văn Nghệ hiện phải ngồi xe lăn do liệt hai chân, mất 85% sức khỏe. Ảnh: PL

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ông Nghệ có một khối u nhỏ bẩm sinh, được chẩn đoán khối u mỡ. Ông có cảm giác tê bên chân phải nhưng vẫn đi lại được. Năm 2005, ông tìm đến BS Sơn. Qua hai lần mổ thì hai chân của ông bị liệt hẳn, từ đó ông phải ngồi xe lăn. Hội đồng giám định y khoa TP.HCM xác nhận ông mất 85% sức lao động. Nhiều lần khiếu nại không thành, ông kiện BS Sơn ra tòa đòi bồi thường thiệt hại sức khỏe hơn 2,6 tỉ đồng.

Về phần mình, BS Sơn cho rằng do không có lỗi nên không đồng ý bồi thường.

TAND quận 10 xử sơ thẩm đã nhận định đến nay chưa có một kết luận nào của cơ quan chuyên môn xác nhận “với bệnh lý của ông Nghệ thì nếu ông không mổ cũng bị liệt và mổ rồi ông cũng bị liệt”. Xét về mặt chủ quan: Là người trực tiếp nhận thăm khám và điều trị, BS Sơn phải hiểu rõ bệnh lý của ông Nghệ và biết được hệ quả của căn bệnh khi phẫu thuật. BS Sơn chưa có chứng cứ chứng minh đã giải thích rõ cho ông Nghệ nhận biết có thể có hai khả năng xảy ra đối với bệnh lý của ông là “nếu không mổ cũng bị liệt và mổ rồi cũng bị liệt” để ông Nghệ biết và tự quyết định. Trong khi đó, trước khi mổ lần hai, ông Nghệ chưa bị liệt hoàn toàn.

BS Sơn đã giải thích cho ông Nghệ rằng “tiên lượng phẫu thuật là 50-50, cái u này không thể nào bóc hết được…, hy vọng nó đỡ hơn…, không dám hy vọng nhiều”. Theo tòa, đây là cách tư vấn một chiều, làm ông Nghệ đặt niềm tin vào bác sĩ và đồng ý mổ lần hai. Việc ông Nghệ làm giấy cam kết đồng ý mổ chỉ là thủ tục chung, không có cam kết nào của ông Nghệ là sẽ “không khiếu nại sau mổ nếu ông Nghệ bị liệt”.

Tòa xét bản thân BS Sơn khi phẫu thuật cho bệnh nhân Nghệ cũng nhằm mong muốn làm giảm căn bệnh. Kết quả ông Nghệ bị liệt nằm ngoài ý muốn của BS Sơn. Hơn nữa, cơ quan chuyên môn cũng đã kết luận bệnh không khỏi là do không thể cắt bỏ toàn bộ bướu mỡ và do khả năng tái sinh của bướu. Từ đó, tòa buộc bác sĩ phải chịu 1/2 trách nhiệm đối với hậu quả do bác sĩ gây ra.

Ngoài ra, tòa không chấp nhận các yêu cầu sau của ông Nghệ: Chi phí việc bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe; đảm bảo tiền ăn để sống; bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần do phải chịu đau đớn hằng tháng... và tuyên án như trên.

Được biết ngoài việc kháng cáo, phía bị đơn cũng đã gửi khiếu nại đến VKSND TP để phản ánh bản án sơ thẩm ông nhận được khác với bản án đã tuyên ngay tại tòa và một số thiếu sót khác nữa của bản án sơ thẩm.

PHƯƠNG LOAN