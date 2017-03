Ngày mai xét xử hung thủ gài mìn vào xe máy giết chị dâu và cháu

Theo Thái Uyên - Lê Quân (TNO)



Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 1.12.2011, chị Nguyễn Thị Quỳnh (29 tuổi, ở thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) có thai 3 tháng dắt chiếc xe máy Honda Dream ra cổng đưa con đi học.Khi chị Quỳnh và con gái Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) vừa ra khỏi cổng thì một tiếng nổ vang trời hất văng hai mẹ con ra khỏi xe. Chiếc xe bốc cháy như ngọn đuốc.Chị Quỳnh bị đa chấn thương rồi tử vong sau đó không lâu. Còn cháu Vân bị thương nặng, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, rồi Viện Bỏng Quốc gia nhiều ngày, phải cưa cụt chân nhưng vẫn không qua khỏi vào ngày 13.12.2011.Ngày 18.6 vừa qua, sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thủ phạm gây ra vụ nổ xe máy làm chết 2 mẹ con chị Quỳnh là Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương), em rể nạn nhân.Tiềm bị truy tố 3 tội danh: Giết người, hủy hoại tài sản và làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.Theo lời khai của thủ phạm, năm 2008, Tiềm lấy chị Nguyễn Thị Hồi, em gái anh Nguyễn Văn Quế (chồng nạn nhân), trú tại thôn Sơn Nam (Nam Sơn, TP.Bắc Ninh).Năm 2010, vợ chồng Tiềm dọn về ở nhờ nhà anh Quế. Trong quá trình sinh sống, giữa Tiềm và chị Nguyễn Thị Quỳnh (vợ anh Quế) nảy sinh mâu thuẫn vụn vặt. Do đó, Tiềm lên kế hoạch hãm hại chị dâu.Giữa tháng 11.2011, Tiềm đã mua thuốc nổ, kíp nổ ở quê mang lên giấu ở nhà anh Quế.Khoảng 1 giờ sáng ngày 1.12.2011, Tiềm thức dậy tìm cách đặt 2 thỏi thuốc nổ vào vị trí gần bình xăng, đấu dây dẫn kích nổ với đèn hậu của xe rồi lắp ráp lại như cũ.Khoảng 7 giờ sáng, khi chị Quỳnh lấy xe đưa con (cháu Nguyễn Thị Khánh Vân) đi học, ra đến ngõ thì chiếc xe phát nổ rồi bốc cháy ngùn ngụt. Hai mẹ con chị Quỳnh tử vong do bị thương nặng.Cũng theo lời khai của thủ phạm, trước đó, cũng bằng thủ đoạn gài mìn vào xe máy, Tiềm còn dùng mìn để hại bạn thân là anh Lê Đức Trung (32 tuổi, ở thị trấn Minh Tân, H.Kinh Môn, Hải Dương) cụt một chân do nghi ngờ quan hệ bất chính với vợ mình.Tiềm cho biết, do người ở quê (xã Duy Tân, H.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) thường nổ mìn để khai thác đá nên biết được cách sử dụng chất nổ.Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ và đề nghị truy tố Tiềm về hành vi làm giả bằng tốt nghiệp đại học vào năm 2008.Ngày mai 30.8, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ xét xử lưu động Nguyễn Đức Tiềm tại UBND xã Nam Sơn sau gần 9 tháng vụ việc xảy ra.