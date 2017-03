Ngày mai xét xử nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa

Tháng 11-2011, xuất phát từ loạt bài điều tra và những chứng cứ do báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp, Ban Nội chính (thời điểm đó còn tên gọi là Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có công văn chuyển toàn bộ vụ việc qua Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra.Tháng 12-2011, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trung để điều tra để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi tiến hành điều tra, Cơ quan điều tra công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã vài lần ra Quyết định thay đổi tội danh khởi tố đối với bị can Trung, với số tiền chiếm đoạt và số lượng doanh nghiệp bị “nhũng nhiễu” có nhiều thay đổi.Ban đầu ông Trung bị khởi tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản sau đó chuyển sang tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ rồi lại trở về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng mới nhất của Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời điểm tháng 11-2013, Phòng Nghiệp vụ văn hóa là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Sở VHTTDL) có chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa; cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo.



Nguyễn Đức Trung là công chức, giữ chức vụ Trưởng phòng. Tháng 11- 2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận đơn, tài liệu, chứng từ kế toán, các giấy phép quảng cáo… đa số đều là tài liệu photocopy của Công ty TNHH Quảng cáo Phước Sơn (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP. HCM) tố cáo ông Trung trong quá trình giải quyết công việc cấp giấy phép quảng cáo có hành vi gây khó khăn, yêu cầu công ty Phước Sơn phải chuyển tiền phí cấp phép cao hơn quy định thông qua bưu điện, ngân hàng, xe ô tô khách Hoa Mai tuyến TP.HCM- Vũng Tàu để chiếm hưởng tiền của doanh nghiệp.



Quá trình thực hiện tham mưu cấp hai giấy phép quảng cáo cho công ty Phước Sơn trong tháng 9-2009, ông Trung đã yêu cầu Công ty Phước Sơn phải chi số tiền hơn 43 triệu đồng đồng để chiếm đoạt.

