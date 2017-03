Ngày mai xét xử vợ nguyên bí thư xã giết vợ chồng chủ nợ

Trước đó, bà Hường bị truy tố tội danh trên trong vụ án chém trọng thương ông Nguyễn Chí Hùng và vợ là bà Phan Ngọc Nga (ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức). Theo cáo trạng, bà Hường và vợ chồng ông Hùng quen biết, có vay mượn nợ. Với mục đích quỵt tiền của chủ nợ, bà Hường đã lên kế hoạch giết chủ nợ. Từ sáng đến trưa 15-1-2013, bà Hường liên tục gọi điện thoại cho bà Nga đến nhà mình để giải quyết chuyện nợ nần. Đến chiều cùng ngày, bà Nga xuất viện nên nhờ chồng chở đến nhà bà Hường để thống nhất về số nợ.



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vườn nhà bà Hường để xác định việc bà có giết thủ quỹ xã Kim Long vào đầu năm 2013 hay không. Ảnh: KL

Tại nhà, bà Hường bảo bà Nga nằm nghỉ tạm trong nhà và nói với chồng bà Nga ra vườn chặt chuối, lấy trứng gà về tẩm bổ cho vợ. Khi chồng bà Nga đi ra vườn, Hường vào bếp lấy rựa dài hơn nửa mét mang theo. Khi ra đến chuồng gà, Hường đưa cho ông Hùng một cái rổ nói ông nhặt trứng gà và khi ông này ngồi xuống nhặt, Hường ra tay. Chồng bà Nga đưa tay lên đỡ và bị chém nhiều nhát vào tay. Nghe tiếng chồng kêu cứu, bà Nga từ trong nhà chạy ra cũng bị Hường chém vào đầu…. Kết quả giám định cho hay ông Hùng bị thương tật gần 79%, còn bà Nga bị thương 26%.

Hường bị truy tố tội giết người ở các điểm a, n và q khoản 1, Điều 93 BLHS (thuộc trường hợp giết nhiều người, có tính chất côn đồ, động cơ đê hèn). Khung hình phạt của khoản này có mức án từ 12 năm đến chung thân hoặc tử hình.

Cáo trạng cũng nêu rõ bà Hường có liên quan đến việc mất tích của bà Dương Thị Thủy Bình Hà - thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức vào ngày 14-5-2012. Tại cơ quan điều tra, bị can Hường có khai nhận việc đốt xác bà Hà. Tuy nhiên, bà Hường không thừa nhận hành vi giết bà Hà mà cho rằng bà Hà bị điện giật chết. Vì lo sợ nên bà Hường mới dùng thủ đoạn đốt xác phi tang.

Sáng 5-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Nguyễn Thanh Hùng, phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay mẩu xương thu được trong vườn nhà bà Hường đúng là xương người nhưng do đã bị đốt trụi nên không thể xác định được cấu trúc xương. Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tích cực tiếp tục điều tra để làm rõ nghi án này.

KL