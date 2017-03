Ngày mai, xử phúc thẩm vụ giết năm phu trầm

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Trị ngày 30-5 đã tuyên phạt Thành và Công hình phạt tử hình về các tội giết người, cướp tài sản, bắt cóc, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Như đã thông tin, sáng 23-3-2013, Thành, Công và một người là Hồ Văn Nguyên (bản Tà Poọng, Sê Pôn, Savannakhet, Lào) mang súng AK vào rừng. Khi cả nhóm đến Khe Cha Lỳ (xã Hướng Lập, Hướng Hóa) thì gặp một nhóm phu trầm. Nguyên cầm súng AK xông vào khống chế, bắt bảy người, trói lại và dẫn về bản Tà Poọng. Tại đây, Công đòi tiền chuộc của bảy người là 120 triệu đồng nên phu trầm Hoàng Văn Hà xin về lấy tiền. Đêm 23-3-2013, Công bảo Thành đi đào hố rồi dẫn từng người đến miệng hố, dùng gậy giết từng người một. Phu trầm Đỗ Văn Hiền may mắn tự cởi trói, trốn thoát và báo cho công an. Chiều 2-4-2013, Thành và Công bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt khi lẩn trốn trong rừng. Hai ngày sau, Nguyên cũng bị Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt. Được biết Nguyên sẽ được xét xử trên đất Lào.

VIẾT LONG