Ngày mai, xử vụ Tuấn “chó” cố ý gây thương tích

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, theo hồ sơ, chiều 25-6, anh Tiên cùng nhóm thanh niên tình nguyện bắt tội phạm phối hợp Công an phường An Bình kiểm tra, phát hiện hàng chục biển số xe tháo rời, giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân của nhiều người giấu trong phòng trọ của sáu đối tượng nghi vấn. Sau đó, công an phường đã đưa một nhóm người cùng tang vật cho Công an thị xã Dĩ An xử lý. Đến tối cùng ngày, nhóm người này được công an thị xã cho về.

Sau đó, Tuấn “chó” xuất hiện hỏi anh Tiên về vụ việc xảy ra và hẹn gặp anh Tiên thương lượng nhưng anh Tiên từ chối. Tuấn “chó” cho rằng anh phá “nồi cơm” của chúng nên sáng 27-6, Tuấn “chó” và đàn em mang mã tấu đến cửa hàng bán bánh mì của anh Tiên chém vào đùi và hai tay của anh Tiên. Em trai anh Tiên phát hiện anh bị chém liền đưa đi cấp cứu…

NGÂN NGA