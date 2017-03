Nghệ An: Báo động nạn trộm cắp, phá hoại tuyến đường sắt Bắc - Nam

Một chiếc nắp hộp cáp vừa mới mất đêm qua 21/5.

Ngày 20/5, khi kiểm tra thiết bị thông tin tín hiệu phục vụ chạy tàu thì công nhân cung thông tin tín hiệu thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện 3 chiếc nắp cáp quang bị mất trộm, ngay lập tức vụ việc được lập biên bản và báo cáo lên cơ quan chức năng.Chưa dừng lại ở đó, sáng nay 22/5, đoạn đường sắt Bắc - Nam đoạn qua huyện Quỳnh Lưu công nhân thông tin tín hiệu đường sắt Cầu Giát tiếp tục phát hiện 14/24 chiếc nắp hộp cáp (đường sắt Bắc - Nam) bị tháo trộm.Theo quan sát của PV thì những chiếc nắp hộp cáp này được làm bằng gang pha hợp kim, có tác dụng bảo vệ đầu mối nối cho đường dây dẫn tín hiệu truyền đi mệnh lệnh chạy tàu được chôn dưới lòng đất. Nếu những nắp này bị phá hoại sẽ dẫn đến chập cáp, mất thông tin liên lạc và có nguy cơ xẩy ra tai nạn do tín hiệu của đường sắt bị mất và không rõ ràng. Đặc biệt nguy hiểm hơn nếu mưa bị nước vào sẽ gây nhiễu thông tin tín hiệu đường sắt.Cùng thời trên tại km 263 +100 đến km 263 + 200 đường sắt thống nhất thuộc địa bàn xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu) xảy ra mất trộm hơn 40 bộ phụ kiện tà vẹt bê tông K3A đang sử dụng trên đường sắt. Trước đó, tại km 0 +500 đường sắt tuyến Cầu Giát - Nghĩa Đàn đã từng xẩy ra mất trộm 30 bộ đinh tà vẹt nằm trên địa bàn xã Quỳnh Mỹ.Mặc dù trước, trong Tết Nguyên đán vừa qua trên địa bàn xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu đã từng xẩy ra hiện tượng tháo trộm hơn 50 bộ phụ kiện tà vẹt bê tông dự ứng lực, phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tiến hành phá án bắt giữ 4 đối tượng là học sinh trên địa bàn; song hiện tượng phá hoại đường sắt tại huyện Quỳnh Lưu vẫn chưa thực sự được dập tắt.