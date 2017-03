Nghệ An bổ nhiệm vượt nhân sự vì... tỉnh rộng

Dân số đông, công việc của ngành y tế nhiều nên Sở đề xuất bổ nhiệm thêm một phó giám đốc là bà Lê Thị Hoài Chung”. Liên quan tới thắc mắc của dư luận là tại sao tỉnh Nghệ An bổ nhiệm thêm một phó giám đốc Sở Y tế tỉnh, đưa số người giữ vị trí này lên bốn người trong khi theo quy định chỉ được ba người, chiều 9-5, ông Hoàng Đăng Hảo, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, lý giải như trên. Theo ông, dù bà Chung được bổ nhiệm phó giám đốc sở nhưng không có phòng làm việc tại Sở mà phòng làm việc vẫn ở Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An.

Hồi cuối tháng 3, bà Lê Thị Hoài Chung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An, được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Y tế kiêm chi cục trưởng chi cục này.