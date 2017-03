Nghệ An chỉ còn 5 phó chủ tịch tỉnh

(PLO) - Ông Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An. Như vậy, từ sáu phó chủ tịch UBND tỉnh ở nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này (2016-2021), tỉnh Nghệ An chỉ còn 5 phó chủ tịch UBND tỉnh.