Nghệ An chưa trả lại 2 xe cho doanh nghiệp

Chiều 9-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết: Tỉnh Nghệ An đang tổng hợp để báo cáo Chính phủ và cơ quan chức năng về việc doanh nghiệp (DN) tặng tỉnh Nghệ An hai ô tô.

Chiếc Toyota Land Cruiser VX do Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An quản lý, sử dụng mang biển số 80A-167.68, còn chiếc xe của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An quản lý, sử dụng mang biển số 80A-017.88. Hai xe do Công ty Đầu tư và Xây dựng Tuấn Lộc (TP.HCM) và Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 (Cienco 4, Hà Nội) tặng. Trị giá mỗi xe tại thời điểm DN tặng là hơn 2,7 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, năm 2014 Công ty Tuấn Lộc tặng xe và cơ quan này đã làm thủ tục nhận.



Xe Toyota Land Cruiser VX biển số 80A-017.88 do Công ty Tuấn Lộc tặng Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM

Với câu hỏi: “Hướng xử lý và có trả lại xe cho DN?” của PV, ông Quý cho biết: “Hiện đang tổng hợp cả xe bên UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ, xin ý kiến chỉ đạo trả hay không”.

Về câu hỏi: “Dư luận cho rằng DN tặng xe để tạo mối quan hệ, được “ưu ái” trong đầu tư”, ông Quý nói: “Tôi không bình luận”.

Ông Quý cũng giải thích xe mang biển số 80A là để làm công tác đối ngoại với nước bạn Lào, đặc biệt là khách quốc tế.

Cả Cienco 4 và Công ty Tuấn Lộc đều đã và đang đầu tư nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Liên quan việc tặng xe, ông Trần Tuấn Lộc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc, cho hay ông xuất thân từ tỉnh Nghệ An.

Theo ông Lộc, công ty ông có làm ăn ở Nghệ An và có nhiều công ty con nên không rõ có tặng xe hay không. Trả lời PV liệu khi đã xác định xe do Công ty Tuấn Lộc tặng và nay tỉnh Nghệ An trả lại, công ty xử lý thế nào thì ông Lộc nói: “Nếu xe của công ty tặng, nay tỉnh trả thì mình nhận thôi. Nhưng phải kiểm tra lại có phải do chúng tôi tặng hay không. Công ty Tuấn Lộc hay một đơn vị trực thuộc tặng xe cũng là bình thường, nhằm mục đích hỗ trợ cho tỉnh…” - ông Lộc nói.

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Tổng Giám đốc Cienco 4, cũng cho hay: “Trả xe thì đương nhiên là nhận lại. Mình có tâm nguyện là muốn tặng cho tỉnh để phục vụ nhân dân mà tỉnh không cần, trả lại thì DN sẽ nhận lại thôi”.