Trên địa bàn Nghệ An, bình quân hàng năm có khoảng 50 trẻ em tử vong do đuối nước là con số được đưa ra tại "Lễ phát động chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2017” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở GG&ĐT tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng 21-4.

Theo số liệu thống kê của cơ quan nhà nước, toàn quốc trung bình mỗi năm (trong giai đoạn 2010 - 2015) có khoảng 2.800 trẻ em bị tử vong do đuối nước.

Tại Nghệ An, có những vụ đuối nước rất đau lòng, 2 anh em cùng tử vong khi tắm biển. Có những vụ 3 chị em chết đuối khi đi tắm và tập bơi.



Ông Lê Minh Thông (phải) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng 400 áo phao tại "Lễ phát động chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2017”.

Tai nạn do đuối nước đối với trẻ em không những gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về con người, tài sản, mất mát vô cùng đáng tiếc mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội...



Ông Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu tại lễ phát động, nhấn mạnh: “Đuối nước là một loại hình tai nạn có thể ngăn chặn nếu như chúng ta có nhận thức rõ ràng và hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn; nếu mỗi trẻ em, học sinh đều được rèn luyện kỹ năng đầy đủ hơn; các địa điểm sông, suối, ao hồ, bãi tắm, những nơi nguy hiểm được che chắn an toàn và cảnh báo kịp thời. Đặc biệt, nếu công tác tuyên truyền, cảnh báo cho các bậc phụ huynh và trẻ em được triển khai thực hiện một cách có hiệu quả hơn”.

Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2017 với mục tiêu các đoàn viên thanh niên, phụ huynh vừa tuyên truyền, tăng cường cảnh báo vừa xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em, góp phần hạn chế, tiến tới đẩy lùi tai nạn đuối nước.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã tặng 400 áo phao hỗ trợ công tác học bơi và dạy học bơi cho thiếu nhi; nhà tài trợ tặng 30 triệu đồng để làm biển cảnh báo tai nạn đuối nước cho trẻ em.