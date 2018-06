Nghệ An đang họp để xử lý việc nhiều cô giáo quỳ

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, Nghệ An), cho biết: Chiều nay (14-6), UBND tỉnh Nghệ An đang họp để xử lý vấn đề cơ sở mầm non tuổi thơ Thanh Chương (thị trấn Thanh Chương) thuộc Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Minh Sang.



Nhiều cô giáo quỳ khóc. (Ảnh cắt từ video clip)

Về việc nhiều cô giáo cơ sở mầm non tuổi thơ Thanh Chương quỳ khóc, chắp tay trước cổng, bên xe con, ông Vinh cho rằng: “Khi đó, tôi và những người đi trong đoàn ra để lên xe về đều bất ngờ trước hành động của các cô giáo. Theo tôi, các cô giáo hành động như vậy nghi là có sự xúi giục, kích động. Bởi khi chúng tôi vào cơ sở mầm non làm việc, thái độ của các cô giáo bình thường nhưng khi đoàn ra về thì các cô quỳ khóc như vậy”.



Trả lời câu hỏi nếu có sự xúi giục, kích động thì ông có đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ hay không, ông Vinh nói: “Tôi đang tham gia họp để xử lý vấn đề pháp lý về thành lập cơ sở mầm non này”.

Theo ông Vinh, chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc với cơ sở mầm non tuổi thơ Thanh Chương và chủ đầu tư để yêu cầu hoàn tất các thủ tục pháp lý như thuê đất, PCCC, an toàn vệ sinh thực phẩm… nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thành được.

“Lỡ khi xảy ra hỏa hoạn, ngộ độc thực phẩm hay chết người thì rất nguy hiểm, ai chịu trách nhiệm? Chính quyền đình chỉ cơ sở với mục đích đảm bảo quyền lợi cho các cháu và đang tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ pháp lý” - ông Vinh nói.

Ông Đặng Minh Chưởng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Minh Sang, cũng cho biết: Hiện nay đang thiếu là thủ tục đất đai thu hồi đất (của Trung tâm Hướng nghiệp và dạy nghề Thanh Chương cũ) và giao lại đất cho dự án chúng tôi. Ông Chưởng cho rằng “không có sự xúi giục các cô giáo quỳ xin như vậy”.

Các cô giáo cho biết việc quỳ xuất phát từ cảm xúc, tâm của mình muốn cầu xin để cho cơ sở ngôi trường tiếp tục hoạt động.



Cơ sở mầm non tuổi thơ Thanh Chương.

Như đã đưa tin, sáng 12-6, Chủ tịch thị trấn Thanh Chương Nguyễn Văn Vinh dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với cơ sở mầm non tuổi thơ Thanh Chương, yêu cầu trường tạm dừng mọi hoạt động vì trường chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

UBND thị trấn Thanh Chương cũng đề nghị nhân dân không đưa con em của mình đến cơ sở trên để chăm sóc, nuôi dưỡng vì chưa được cơ quan chức năng nhà nước cấp phép hoạt động.

Sau khi ông Vinh và các cán bộ làm việc với trường xong ra ô tô để về thì các cô quỳ khóc trước cổng, bên những chiếc xe hơi.

Các cô vừa khóc vừa nói: “Các anh làm căng làm gì... Chúng em có buôn bán ma túy đâu, công việc của chúng em giữ trẻ là chính đáng…”.

Sự việc các cô giáo quỳ được quay video đưa lên mạng xã hội gây xôn xao, nhiều người chia sẻ, bình luận.