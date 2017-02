Nghệ An: Giấy chứng nhận đầu tư, cấp trong một ngày

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Trung ương, các Bộ, ban ngành và 500 đại biểu, nhà đầu tư trong nước và quốc tế tới dự Hội nghị.



Thử tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự và chủ trì Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Đinh Dậu 2017 tỉnh Nghệ An.

Phát biểu chào mừng các nhà đầu tư đến với tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ: để phát triển kinh tế nhanh, bền vững thì cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao. Cạnh đó, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. "Chính vì vậy, công tác hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tìm hiểu, đầu tư và hoạt động hiệu quả đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn được lãnh đạo tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm, tập trung chỉ đạo", ông Đường nói.



Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã nêu lên 9 giải pháp đồng bộ để thực hiện ngày các hiệu quả, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Trong đó, nêu rõ: “Tỉnh triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời gian là 3 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Đặc biệt đối với hồ sơ đầy đủ, Nhà đầu tư cần gấp thì chúng tôi có thể giải quyết cấp ngay trong ngày”.

Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Nghệ An đã 9 lần tổ chức Gặp mặt các nhà đầu tư, thu hút được 804 dự án vào Nghệ An với tổng số vốn đăng ký hơn 261 nghìn tỉ đồng. Trong đó, có 758 dự án đầu tư trong nước với hơn 101 nghìn tỉ đồng và 46 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với hơn 160 nghìn tỉ đồng.



Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong năm 2016, toàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới 141 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm 35.441 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm, nộp ngân sách lớn.



Trong năm 2017 này, tỉnh Nghệ An sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư vào tỉnh khoảng trên 100 dự án với tổng số vốn đăng ký ước đạt 30.000 – 35.000 tỉ đồng. Tạo việc làm mới cho khoảng 13.000 – 15.000 lao động trên địa bàn tỉnh. Tỉnh sẽ chú trọng thu hút đầu tư các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; đầu tư chiều sâu, hiện đại, nâng cao hiệu quả khai thác chế biến khoáng sản gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường.