Nghệ An, Hà Tĩnh: Lũ cuốn cả người lẫn xe

Bộ đội giúp dân đưa quan tài vượt lũ Cụ Nguyễn Thị Thiệu (96 tuổi, ở thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) qua đời do tuổi cao sức yếu. Con cháu đã làm thủ tục chuẩn bị cho việc mai táng nhưng nước lũ mỗi lúc một to, tất cả tuyến đường trong thôn đến nghĩa địa đều bị ngập sâu. Trước tình thế đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Sơn đã điều động canô và 15 chiến sĩ giúp gia đình đưa người quá cố đến nơi an nghỉ. Quan tài của cụ được các chiến sĩ và người thân đưa lên canô, vượt nước lũ đến khu đất cao ở nghĩa trang làm lễ an táng.