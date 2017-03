Nghệ An: hai người chết, 1 mất tích do lũ

* Lũ cuốn trôi 1 ô tô





Trưa 12-9, hệ thống cống Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) đang khẩn trương xả lũ để tránh nước dâng cao gây ngập trên địa bàn TP Vinh và huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - Ảnh: NGUYÊN AN



Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết hai người bị thiệt mạng là chị Vi Thị Mùi (40 tuổi) và con chưa rõ họ tên (thuộc bản Kẻ Trắt và bản Ba Hà, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An) bị lũ cuốn trôi. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai mẹ con chị Mùi. Ông Hoàng Văn Quý (42 tuổi, trú xóm Canh, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị lũ cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy.Một ô tô loại 7 chỗ (thuộc xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn) bị nước cuốn trôi, hiện chưa vớt được.Trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 379 nhà bị ngập, 5 căn nhà sập hoàn toàn, 31 nhà bị sạt lở, một nhà phải di dời khẩn cấp tránh lũ quét… Hơn 4.500ha lúa đang ngập chìm trong nước, diện tích ngô và rau màu bị ngập là 2.857ha. Quốc lộ 7A sạt lở ta luy làm ách tắc giao thông các vị trí đoạn qua địa bàn xã Tam Quang, Khe Nần, Tam Thái, Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An).Quốc lộ 48C bị sạt lở, ngập lụt, ách tắc giao thông tại các vị trí bản Cạp Chạng, xã Yên Hòa, Yên Thắng (huyện Tương Dương). Cầu Dinh và cầu Hiếu trên quốc lộ 48 nước ngập sâu tới 1m, đang ách tắc giao thông. Đường tỉnh lộ 545 từ huyện Tân Kỳ đi huyện Nghĩa Đàn và đường 598 (huyện Quỳ Hợp) đang ngập chìm trong nước, giao thông chia cắt.UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện số 23, chỉ đạo các địa phương, đơn vị ứng phó với mưa lũ.Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành công điện cảnh báo thời tiết nguy hiểm và chỉ đạo các địa phương, đơn vị ứng phó với mưa lũ. Hiện Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiến hành cắm tiêu, cử người trực và phân luồng đảm bảo giao thông.Theo NGUYÊN AN (TTO)