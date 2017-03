Nghệ An: Hơn 200 người bị tai nạn giao thông dịp tết

Trong đó, các ngày từ 11 đến 14-2 (tức từ mùng 2 đến mùng 5 tết), số lượng bệnh nhân bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não và đa chấn thương tăng gấp đôi so với ngày thường. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu do say rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh không làm chủ tốc độ.

Trong thời gian trên, tại BV 115 Nghệ An cũng tiếp nhận hơn 100 ca bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

l Sáng 15-2, anh Nguyễn Văn Sung (trú xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe máy chở con trai đi chúc tết. Khi băng qua đoạn đường sắt Bắc-Nam (thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu), do không quan sát kỹ, xe máy của anh Sung bị tàu hỏa SE3 tuyến Hà Nội-TP.HCM tông vào. Hai cha con anh Sung bị thương nặng, xe máy hư hỏng hoàn toàn.

Đ.LAM