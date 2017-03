Nghệ An: Hơn 2.500 công nhân ngừng việc đòi quyền lợi

Từ sáng sớm, rất đông công nhân đến Công ty Matrix Vinh (100% vốn Trung Quốc) thay vì làm việc thì đứng ở khuôn viên và trước cổng công ty để đình công yêu cầu công ty giải quyết các quyền lợi lao động.



Rất đông công nhân Công ty Matrix Vinh đình công, ngồi bên đường trước công ty yêu cầu giải quyết các quyền lợi cho người lao động.

Một số công nhân lo lắng cho việc làm và thu nhập muốn vào làm việc nhưng do công nhân đình công quá đông các nhà xưởng đang phải ngưng hoạt động.



Theo các công nhân trình bày, làm việc quá vất vả, căng thẳng mà lương thấp, trong khi đó bữa ăn trưa chỉ có 12.000 đồng mà không đảm bảo vệ sinh, nhà vệ sinh bẩn, thời gian nghỉ trưa quá ít, khoán định mức quá cao.

Chị NTH (công nhân) cho biết: "Chúng tôi phải đi sớm, về muộn, không kịp nghỉ trưa, bữa ăn trưa luôn đói nhưng lương chỉ được 3,8 triệu đồng/tháng".

Trước tình hình công nhân đình công quá đông, có một số người quá khích xô cổng Công ty Matrix Vinh, lực lượng CSCĐ, CSGT Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đã phải huy động rất đông lực lượng đến giữ trật tự.

Lực lượng CSGT đang phải chốt chặn, phân luồng hai đầu đoạn quốc lộ 46B (thuộc đường Đặng Thai Mai, TP Vinh) không cho xe tải đi qua cổng Công ty Matrix Vinh, tránh ách tắc giao thông kéo dài.



Lực lượng cảnh sát tăng cường đứng trước cổng Công ty Matrix Vinh, đảm bảo an ninh trật tự.

Khi PV vào liên hệ làm việc với lãnh đạo Công ty Matrix Vinh thì bảo vệ ngăn trước cổng không cho vào vì "hôm nay không có lãnh đạo công ty để làm việc".



Trước đó, ngày 3-10, sau khi xảy ra hơn 2.500 công nhân Matrix Vinh đình công, lãnh đạo công ty và đại diện Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và cơ quan chức năng đã tổ chức buổi đối thoại với các công nhân.

Tuy nhiên, các công nhân cho biết sau buổi đối thoại, các quyền lợi công nhân yêu cầu chưa được đảm bảo và vẫn khoán định mức quá cao.

Hiện lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có mặt tại Công ty Matrix Vinh để làm việc với lãnh đạo công ty và đại diện công nhân. An ninh trật tự xung quanh công ty đang được thắt chặt.