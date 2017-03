Nghệ An: Hơn 36.000 học sinh đi thi tốt nghiệp dưới nắng nóng gần 40 độ C

Do dự báo trong những ngày sắp tới, thời tiết ở Nghệ An vẫn tiếp tục nắng nóng gay gắt kèm gió Lào, có nơi nhiệt độ lên tới 40 độc C, nên tỉnh Nghệ An đang tăng cường y, bác sĩ túc trực đề phòng thí sinh ngất xỉu.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Nghệ An có 83 hội đồng thi (có 26 hội đồng coi thi ghép) được bố trí 1.553 phòng thi với 36.606 thí sinh (trong đó hệ THPT là 34.640 thí sinh và hệ GDTX 1.966 thí sinh).

Sở GD&ĐT Nghệ An đã thành lập 5 đoàn thanh tra lưu động. Đồng thời có 83 tổ thanh tra với 237 thành viên đóng ở mỗi điểm thi và có 21 thanh tra được điều về cơ sở để theo dõi quá trình thực huyện.

Bên cạnh đó, đã huy động 5232 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, 250 giáo viên dự phòng và huy động hàng nghìn lực lượng công an, dân quân tự vệ để bảo vệ ở các điểm thi

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 trên địa bàn Nghệ An có 15 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp. Trong đó, có 6 thí sinh khiếm khuyết, tàn tật và đặc cách 9 học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Olympic châu lục trong năm học 2013-2014.

Ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết: Nếu phụ huynh và học sinh có bất kỳ thắc mắc trước, trong và sau kỳ thi thì điện thoại về số điện thoại “nóng” của Phòng khảo thí kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An (số: 0383 846 952 hoặc 0383 598 481) sẽ được giải đáp và giải quyết.

Đ.LAM