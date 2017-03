Nghệ An: Làm rõ vụ công an bắt 'nhầm' một đại úy biên phòng

Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận ở Nghệ An trong thời gian qua. Nguyên do, người bị Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An bắt là Đại úy Đặng Quốc Khánh, cán bộ Đội phòng chống ma túy, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, là “khắc tinh” của tội phạm buôn bán ma túy.Năm 2013, Đại úy Đặng Quốc Khánh được chọn là một trong 10 thanh niên được Trung ương Đoàn vinh danh là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.Liên quan đến vụ việc này, trước đây khi trả lời báo chí, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, việc Đại úy Đặng Quốc Khánh bị bắt là do nhầm lẫn vì vào thời điểm đó có hoạt động liên quan đến nghiệp vụ theo chỉ đạo của Biên phòng tỉnh Nghệ An. Đại úy Đặng Quốc Khánh được giao nhiệm vụ trà trộn vào đường dây mua bán ma túy để phá án.Trong khi đó, Công an thị xã Thái Hòa đang thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phá chuyên án ma túy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, do sơ suất về công tác phối hợp giữa Biên phòng và Công an, Công an thị xã Thái Hòa đã bắt giữ nhầm Đại úy Đặng Quốc Khánh.Sau khi bắt Đại úy Đặng Quốc Khánh, công an thị xã Thái Hòa đã chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an Nghệ An.Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, những đối tượng vi phạm thuộc lực lượng vũ trang của quân đội sẽ chuyển hồ sơ và vụ việc cho cơ quan điều tra quân đội thụ lý.

Thực hiện quy định này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Nghệ An đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thụ lý. Các cơ quan chức năng của Bộ đội biên phòng đang thụ lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Theo Vietnam+