Nghệ An lắp màn hình 70 m2 xem trận Việt Nam - Syria

Chiều 27-8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An), tỉnh Nghệ An đã cho lắp đặt xong màn hình Led kích thước lớn để phục vụ người dân hâm mộ bóng đá.



Màn hình led cỡ lớn đã lắp đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tại đây, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tặng thưởng, chúc mừng các đội trẻ nói trên vừa đạt thành tích xuất sắc và xem và cổ vũ tinh thần các cầu thủ trong trận đấu tứ kết ASIAD giữa Olympic Việt Nam - Olympic Syria vào đêm 27-8.

Dự kiến sẽ có hơn 10.000 người dân, cổ động viên xứ Nghệ tới tham dự.

Sau khi thi đấu xong trận chung kết gặp U15 Viettel, thầy trò HLV Lê Kỳ Phương di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về Nghệ An bằng đường bộ. Đội U15 Sông Lam Nghệ An sẽ được lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An và Hội CĐV Sông Lam Nghệ An đón từ tỉnh Hà Tĩnh.



Người dân TP Vinh chuẩn bị cỗ vũ, diễu hành trận đấu bóng đá Việt Nam- Syria.

Sau đó, chiều 27-8, Đội U15 Sông Lam Nghệ An di chuyển qua Quảng Trường Hồ Chí Minh- trụ sở UBND tỉnh và Tỉnh ủy Nghệ An- đường Lê Hồng Phong - đường Quang Trung và về câu lạc bộ SLB Sông Lam Nghệ An.



Khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, toàn đội U15 SLNA sẽ cùng các nhà vô địch U11 SLNA và U13 SLNA (vừa vô địch ở Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc 2018) di chuyển ra Quảng trường Hồ Chí Minh để làm Lễ vinh danh.



Cán bộ, nhân viên Đài truyền hình Nghệ An chuẩn bị tường thuật trực tiếp.

Được biết, năm 2018 là một năm đại thắng của bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An với 3 chức vô địch, 1 HCB và 1 HCĐ, dẫn đầu toàn quốc. Với mỗi tấm HCV, các đội trẻ SLNA sẽ được nhận thưởng 300 triệu đồng.



Hiện tại TP Vinh, không khí cổ vũ cho trận Việt Nam – Syria đang nóng dần lên, nhiều người đã đi mua cờ tổ quốc, loa, kèn, băng rôn để chuẩn bị cổ vũ, diễu hành.