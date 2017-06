Nghệ An: Nóng chuyện bán chỉ định ‘đất vàng’

Cụ thể là trụ sở Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũ (66 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An) và đất trụ sở cũ UBND phường Hồng Sơn (2 Trần Phú, TP Vinh) được bán chỉ định cho doanh nghiệp với giá rẻ.

Báo Lao Động đề nghị “lãnh đạo tỉnh trả lời rõ ràng việc mua bán này”.

Cũng về vấn đề này, Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi: “Vì sao UBND tỉnh Nghệ An không thực hiện đấu giá hai mảnh đất trên để tăng thu ngân sách mà bán chỉ định cho doanh nghiệp với giá thấp hơn so với giá thị trường khi đó?”.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Trọng Kim, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, cho hay: “Việc đấu giá tài sản nhà nước thì phân cấp là thuộc Sở Tài chính. Sở Tài chính từng có văn bản nói như quy định quản lý là phải đấu giá nhưng mà sau này có lý do nọ, lý do kia cho nên UBND tỉnh đã làm như thế...”.Tuy nhiên, phía lãnh đạo Sở Tài chính không đứng lên trả lời các câu hỏi của báo chí.



Ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: ĐẮC LAM

Cùng về vấn đề này, ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở TN&MT, trả lời: “Liên quan đến mảnh đất 66 Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi đã soát xét lại hồ sơ, không chỉ có Sở TN&MT mà còn có các sở liên quan đến quản lý về đất đai. Ở công đoạn cuối cùng, Sở TN&MT chỉ là cơ quan giao đất, cho thuê đất”. Ông Ngọc cũng cho rằng đã đấu giá tài sản trên đất.

Ông Ngọc đã đề nghị người chủ trì họp báo giao cho Sở Tài chính chủ trì, trong đó có cả Sở TN&MT, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan, kể cả Cục Thuế tham mưu để có văn bản chính thức trả lời cho báo chí.

Trước sự chưa rõ ràng này, nhà báo Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng Biên tập báo Lao Động Nghệ An chất vấn: “Như chúng tôi đã phản ánh, hai mảnh đất trên là tài sản của Nhà nước và phải thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công là bán đấu giá. Ở đây, ông Ngọc đang có vẻ nói rằng bán đấu giá là bán đấu giá tài sản trên đất. Còn đối với hai mảnh đất trên, theo như những văn bản chúng tôi có thì Chính phủ cũng không đồng ý cho UBND tỉnh bán chỉ định và yêu cầu thực hiện đúng theo luật về tài sản của Nhà nước. Ở văn bản của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cũng đã nói rất rõ là phải bán đấu giá theo Nghị định 52 của Chính phủ”.

Bà Hương cũng đề xuất UBND tỉnh Nghệ An tổ chức một cuộc họp và có các cơ quan báo chí phản ánh các vấn đề liên quan này để báo chí được trao đổi một cách thẳng thắn và rõ ràng.

Trước chất vấn của tổng biên tập báo Lao Động Nghệ An, ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - chủ trì buổi họp báo, trả lời: “Riêng vấn đề bán đất, bây giờ UBND tỉnh đang giao cho các ban, ngành rà soát để trả lời cho các cơ quan báo chí. Tôi rất mong các sở, ban ngành liên quan đến vấn đề này khi các cơ quan báo chí đến đặt vấn đề thu thập tài liệu thì phải tạo điều kiện. Tôi sẽ báo cáo chủ tịch UBND tỉnh”.

Cũng theo ông Thông, trước đó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo về việc này. “Chúng ta phải rà soát một cách rất kỹ lưỡng nữa để có trách nhiệm trả lời cho các cơ quan báo chí. Hôm nay anh Ngọc đã trả lời thế thì theo tôi phải tiếp tục theo con đường chính thống”.

Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin cụ thể về vụ bán chỉ định khu đất vàng này ở số báo sau.