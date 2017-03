Nghệ An phấn đấu tạo việc làm mới cho hơn 10.000 người

Các nhà báo phát biểu, đặt câu hỏi tại buổi họp báo Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Ất Mùi 2015. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo UBND tỉnh Nghệ An, năm 2014, tốc độ tăng trưởng GDP của Nghệ An đạt 7,24%, GDP bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng, thu ngân sách đạt hơn 7.650 tỉ đồng (tăng 20,3% so với năm 2013), sản lượng lương thực đạt trên 1,2 triệu tấn.

Năm 2014, tỉnh Nghệ An đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 187 dự án với hơn 55.663 tỉ đồng vốn đăng ký (vượt 260% về dự án và 432 về số vốn đăng ký so với năm 2013). Trong đó, cấp mới cho 145 dự án với 43.892 tỉ đồng và điều chỉnh 42 dự án (11.771 tỉ đồng). Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 776 dự án đầu tư còn hiệu lực, bao gồm 773 dự án đầu tư trong nước với hơn 164.900 tỉ đồng và 43 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 1.61 tỉ USD.

Ông Nguyễn Hữu Mão, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết thêm: “Năm 2015, phấn đấu thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An được ít nhất 100 dự án với số vốn đăng ký đạt từ 19.000 đến 20.000 tỉ đồng, trong đó, FDI khoảng 6.000 đến 7.500 tỉ đồng. Vốn thực hiện phấn đấu đạt mốc 10.000 tỉ đồng. Tạo công ăn việc làm mới cho khoảng 10.000 đến 12.000 người lao động.

Phấn đấu đến năm 2015, PCI của Nghệ An thuộc nhóm khá của cả nước và đứng trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có điểm PCI tốt nhất, đến năm 2020 đứng trong top 15 của cả nước”.