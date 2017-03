Nghệ An: Pháo vẫn nổ vang dịp tết

Nhiều người dân ở các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Thanh Chương, Tân Kỳ, TP Vinh... (Nghệ An) cho biết trước, trong và đêm giao thừa tết Nguyên đán Bính Thân nghe tiếng pháo nổ đì đùng. “Trong đêm giao thừa chúng tôi còn nghe tiếng nổ lớn như mìn, giật cả mình” - chị N.Th.X. (ở thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương) kể. Còn trang Facebook Diễn Châu 24h đăng tải video người dân dùng bật lửa gas đốt ống pháo hoa. Tiếp theo trang Facebook Nghệ An cũng đăng tải video bắn pháo hoa tại Diễn Châu dài hơn ba phút với từng đợt pháo nhiều màu liên tục được bắn lên nổ sáng rực…

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 15-2, bà Chu Thị Khuyên, Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp (Diễn Châu), thừa nhận có việc người dân đốt pháo dù ít hơn các năm trước. Công an TP Vinh cũng cho biết trong đêm giao thừa lực lượng công an đã bắt quả tang tám người đốt pháo và đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo số liệu của Công an tỉnh Nghệ An, trong dịp tết Bính Thân, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 70 vụ với 77 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ… Hiện công an tỉnh và các huyện đang làm rõ các vụ nổ, bắn pháo hoa rồi khoe trên Facebook.