Nghệ An: Sáu tháng có 9 vụ tai nạn tàu cá làm 5 người chết

(PLO) - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nghệ An cho biết, từ đầu năm 2015 đến ngày 26-6, trên vùng biển tỉnh Nghệ An đã xảy ra 9 vụ tai nạn tàu cá (tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2014), làm 5 ngư dân thiệt mạng.