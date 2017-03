Nghệ An: Sẽ lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho biết, kỳ họp thứ 13 (sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12-12) sẽ lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh do HĐND tỉnh Nghệ An bầu.

Riêng ông Hoàng Viết Đường và ông Lê Ngọc Hoa vừa được bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (nhiệm kỳ 2011 – 2016) vào sáng 14-11, nên chưa đủ thời gian để lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho biết: “Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI sẽ không hạn chế báo chí thông tin về lấy phiếu tín nhiệm”. Ảnh: ĐẮC LAM.

Kỳ họp sẽ chất vấn các vấn đề “nóng” về dân sinh như: lĩnh vực công tác thu hút đầu tư, có dự án sau cấp giấy chứng nhận đầu tư chậm triển khai – nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp. Lĩnh vực lao động, việc làm, công tác xóa đói, giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo và việc bình xét hộ nghèo có biểu hiện chưa chính xác; công tác đào tạo nghề còn nhiều hạn chế.

Tình trạng có một số tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng xuất khẩu lao động để lừa đảo trục lợi, chưa được ngăn chặn kịp thời gây bức xúc trong nhân dân; công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động còn nhiều hạn chế - nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Lĩnh vực y tế, gồm tình trạng lạm thu, sử dụng quỹ bảo hiểu y tế, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân; tình trạng vi phạm về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm – nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Việc giải quyết hồ sơ kháng chiến tồn đọng đối với người có công còn chậm. Tình trạng hợp đồng lao động tùy tiện vẫn khá phổ biến trong cơ quan hành chính nhà nước và sự nghiệp công lập.

Ông Sơn cũng cho biết, kỳ họp này sẽ chấn vấn lại những vấn đề đã chất vấn các kỳ họp trước, tức là lãnh đạo hứa giải quyết các tồn tại ở kỳ họp trước thì đến nay đã giải quyết đến đâu, vì sao chưa giải quyết được.

HĐND tỉnh sẽ ghi âm toàn bộ quá trình chất vấn, thể chế hóa bằng văn bản để quy trách nhiệm và giám sát việc thực hiện lời hứa của các cơ quan chức năng sau kỳ họp.

Ngoài ra, kỳ họp sẽ xem xét 18 báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, ngành kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự… Đồng thời kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua 9 nghị quyết HĐND tỉnh Nghệ An.

Kỳ họp thứ 13 này cũng sẽ tiếp tục tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân qua hệ thông đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp gồm: 0383 598828, 0383 598800 và 0383 598747.