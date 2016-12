Nghẽn đường 10 km vì dân đổ xô xem hoa hướng dương

Trước đó, trưa cùng ngày, lượng người đến tham quan cánh đồng hoa hướng dương của trang trại TH ở huyện Nghĩa Đàn quá đông khiến đường Hồ Chí Minh tắc nghẽn nhiều giờ, kéo dài hơn 10 km. Trong thời tiết nắng nóng, oi bức, nhiều người bị tắc đường không thể tham quan cũng như không thể quay trở về. Nhiều người điều khiển xe máy chạy xuống mương nước vào các ngõ làng nhưng bất thành.

Ông Trần Văn Thập, Phó Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, cho biết đã huy động gần 200 chiến sĩ phối hợp với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Nghệ An phân luồng, giải tỏa ách tắc trên địa bàn. Đến tối 25-12, giao thông đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Nghĩa Đàn đã trở lại bình thường.