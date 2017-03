Nghi án anh đánh người, em bị tội

“Công an họ làm chứ tôi đâu có biết!” Chúng tôi đã đến nhà anh Lê Văn Triều - anh của Lầm nhưng không gặp được anh. Ngày 4-3, trả lời qua điện thoại, Triều nói: “Tôi có dùng cây sắt đánh vào đầu anh Đãi (anh vợ Triều) chứ không chém, còn ai chém anh Đãi thì tôi không thấy, không biết”. . Mẹ anh nói chính bà nhìn thấy anh dùng cây sắt đánh anh Đãi nên gây ra vết thương ở vùng mặt, sao anh không thừa nhận? + Bả nói sao bả nói, mặc kệ bả! . Nhiều người khác cũng nói anh chính là người gây ra thương tích đối với anh Đãi…? + Nếu tôi làm thì tôi chịu. Nhưng tôi không làm thì sao tôi chịu? Tôi không chém nên không chịu! . Vậy anh có thấy Lầm cầm rựa chém Đãi không? + Không, tôi không thấy. . Có người nói anh đánh anh Đãi ngã vào đống gỗ gây thương tích ở vùng mặt. Lúc đó anh có thấy không? + Anh Đãi có ngã vào đống gỗ. . Nếu em trai anh ở tù oan, anh có ray rứt không? + (Triều im lặng một lát rồi nói): Công an họ làm chứ tôi đâu có biết! “Con nào cũng là con…” Gần một năm nay, bà Nguyễn Thị Nở, 61 tuổi, mẹ ruột của Lầm và Triều, liên tục mang đơn đến các cơ quan chức năng kêu oan cho Lê Văn Lầm. Gặp chúng tôi, bà nói: “Lúc xảy ra xô xát, tôi đang quét sân (nhà bà Nở sát bên nhà của Triều - PV) nên đã trực tiếp chứng kiến hết. Khi đó thằng Lầm chạy trốn đâu mất rồi, chính tôi nhìn thấy thằng Triều dùng cây sắt đánh vào thằng Đãi chứ không phải em nó. Vậy mà họ bắt oan rồi kết tội thằng Lầm. Tôi đã nhiều lần nói với cơ quan công an, VKS và tòa án rằng chính thằng Triều đánh người chứ không phải thằng Lầm nhưng họ đâu có nghe!”. Rồi người mẹ già này kể: Ba ngày sau khi xảy ra sự việc, chính Triều đến nhà bà lấy cây xà beng đã dùng đánh Lê Tấn Đãi đem đi giấu phi tang. “Sau ngày thằng Lầm bị bắt, tôi nói với thằng Triều: “Sao mày đánh người mà lại đổ oan cho em mày?”. Không ngờ thằng Triều trả lời rằng: “Bà không làm gì được tôi đâu!”” - bà Nở uất nghẹn. Sau chín tháng rưỡi Lầm bị bắt tạm giam, thân hình vốn ốm yếu của bà Nở càng gầy guộc thêm khi bị sút đi cả chục ký vì nhiều ngày liền bà không ăn uống gì cả. Đến giờ bà Nở không nhớ đã gửi đi bao nhiêu lá đơn kêu oan cho con trai. “Con nào cũng là con nhưng đứa nào gây ra tội đứa đó phải chịu, đừng đổ oan cho người khác. Hơn nữa tôi muốn pháp luật phải công minh, xử đúng người, đúng tội chứ không phải xử để gây chia cắt, thù hằn trong con cái gia đình tôi” - bà Nở nói.