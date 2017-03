‘Nghi án’ bảo kê khách Trung Quốc đến Nha Trang

“Làm dịch vụ nên phải có phí” Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trương Đăng Tuyến, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, đã nghỉ hưu từ tháng 4-2016, cho biết ông có biết lá đơn tố cáo trên và đã chuyển, đề nghị cơ quan công an làm rõ. “Đơn này là do một doanh nghiệp khác hợp tác làm ăn với doanh nghiệp TQ không được rồi tìm cách phá” - ông Tuyến nói. Về việc đòi phí bảo kê, ông Tuyến nói: “Họ nói tầm bậy. Đó là hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp tác làm ăn, lỗ thì chịu, lời cùng chia. Ở đây mình làm dịch vụ, lo khách sạn, ăn ở, đi lại thì phải có khoản phí đó chứ họ xù thì sao. Họ qua du lịch chứ có qua đâm chém đâu mà bảo kê! Sắp tới tôi sẽ trực tiếp làm việc để làm rõ chuyện này”. Trả lời câu hỏi “Khi làm giám đốc Sở VH-TT&DL, ông có biết những hoạt động của Công ty Silent Bay (do vợ ông đứng tên thành lập, hiện nay con ông làm giám đốc - NV) trong việc hợp tác với các công ty lữ hành TQ”, ông Tuyến nói: “Đó là hợp tác công khai, luật pháp không cấm và Công ty Silent Bay đều có báo cáo cho Sở VH-TT&DL, không báo cáo UBND tỉnh”. Trả lời Người Lao Động, ông Trương Đăng Vũ Thụy cho hay Tổng cục An ninh - Bộ Công an đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Ông Thụy nói: “Tôi mỏi mệt về chuyện này lắm rồi. Tổng cục An ninh mời tôi làm việc rồi. Tôi đã cung cấp giấy tờ cho họ. Có nghĩa là cái này đang trong quá trình điều tra và tôi đã giải trình rất nhiều lần”.