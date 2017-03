Nghi án đâm ghe giết chết kiểm lâm: Hủy án để điều tra tội giết người

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của gia đình anh Dương Ngọc Văn, nguyên cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Năm Căn (Cà Mau), đề nghị xem lại tội danh của bị cáo Phan Văn Oanh, người đã truy đuổi, đâm ghe làm lật vỏ lãi (một loại xuồng máy) gây ra cái chết của anh Văn trên sông Cái Lớn tháng 4-2007.

Theo kháng cáo của gia đình nạn nhân, Phan Văn Oanh đã cố ý đâm ghe vào xuồng anh Văn. Khi anh Văn bị rớt xuống sông, nước chảy xiết nhưng Oanh không cứu giúp mà bỏ mặc dẫn đến việc anh Văn chết đuối. Gia đình nạn nhân cho rằng hành vi của Oanh phải bị xử lý về tội “giết người” nhưng TAND tỉnh Cà Mau chỉ xử tội “vô ý làm chết người” với mức án 2 năm tù, cho hưởng án treo là không đúng pháp luật. Gia đình bị hại cũng kháng cáo tòa phúc thẩm xem xét lại phần bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng cho thân nhân nạn nhân.



Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM nhận định hành vi của bị cáo Oanh đã có dấu hiệu của tội giết người, chứ không phải tội “vô ý làm chết người”. Tòa phúc thẩm quyết định tuyên hủy bản án của TAND tỉnh Cà Mau để điều tra, xét xử lại vụ án.Nội dung vụ án như sau: tối 19-4-2007, sau khi uống rượu, Văn cùng một nhóm cán bộ kiểm lâm rừng phòng hộ Năm Căn, cán bộ Vườn quốc gia Mũi Cà Mau lên xuồng máy đi uống cà phê.



Đến khu vực sông Cái Lớn, gặp một chiếc ghe tam bản trọng tải 9 tấn do ông Phan Thanh Hồng điều khiển, nghi ngờ ghe chở lâm sản trái phép, nhóm của Văn yêu cầu dừng ghe để kiểm tra. Tuy nhiên, do nhóm cán bộ kiểm lâm không mặc đồng phục nên những người trên ghe tam bản tưởng gặp cướp nên đã gọi điện thoại xin cứu giúp. Nghe điện thoại, Phan Văn Oanh (anh của Hồng) chạy ghe te cùng một số người khác trong ấp Xóm Biển, xã Viên An chạy xuồng ra cứu giúp bắt “cướp”, vừa chạy vừa hô “cướp”.



Thấy vậy, nhóm cán bộ kiểm lâm quay xuồng định chạy thì bị Oanh dùng ghe chặn đường. Oanh hai lần đâm ghe vào xuồng của nhóm cán bộ kiểm lâm khiến xuồng bị lật, Văn và những người trên xuồng rớt xuống sống. Ba người trên xuồng được cứu vớt, riêng Văn bị chết.