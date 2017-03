Nghi án đổi tài gây tai nạn, tòa khó xử

Ngày 11-1, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã phải hoãn xử vụ Trần Xuân Viên vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng để nghiên cứu thêm. Trước đó, tòa đã nghị án nhưng rồi không thể tuyên án mà phải quay lại phần xét hỏi vì lời khai của các bên có quá nhiều bất nhất, sơ đồ hiện trường qua loa…

Tráo người lái xe?

Theo hồ sơ, Viên công tác tại Phòng Hậu cần Công an tỉnh Bến Tre. Rạng sáng 5-1-2008, sau khi uống rượu, Viên về Phòng Hậu cần tiếp tục nhậu với một số đồng đội. Sau đó, Viên rủ một nhóm, trong đó có hai anh Võ Văn Phương, Bùi Văn Thiện ra chợ ăn sáng.

Mọi người lấy xe cùng đi. Anh Phương (không đội mũ bảo hiểm) chở Viên ngồi giữa, anh Thiện ngồi sau cùng (hai người này đều đội mũ bảo hiểm). Đến đường Nguyễn Thị Định - Nguyễn Đình Chiểu, Viên giành quyền lái xe, còn anh Thiện qua xe khác ngồi. Viên chạy được một đoạn thì tách tốp. Đến trước cổng bệnh xá công an tỉnh, không làm chủ được tay lái, xe của Viên đã đụng phải xe đạp của một phụ nữ lưu thông cùng chiều, làm nạn nhân chết.

Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Viên là 297 mg%. Quá trình điều tra, Viên không nhận mình chạy xe gây tai nạn, nói hoàn toàn không hay biết gì. Theo Viên, khi vừa ra khỏi cổng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Bến Tre, do say rượu quá nên Viên ngủ luôn, đến khi tỉnh dậy thì thấy đã nằm trong bệnh viện rồi.

Tuy nhiên, lời khai của những người khác như anh Phương, anh Thiện lại xác định có chuyện anh Phương đổi tay lái cho Viên. Tháng 12-2008, VKSND tỉnh Bến Tre đã ra cáo trạng truy tố Viên về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

TAND tỉnh Bến Tre đã nhiều lần đưa vụ án ra xét xử nhưng phải hoãn bởi Viên luôn kêu oan, còn VKS lại khẳng định truy tố đúng người, đúng tội. Sau một thời gian dài, dù không có thêm chứng cứ nào khác để làm rõ sự thật, cuối cùng tòa vẫn phạt Viên ba năm tù.

Hé lộ một sự thật khác?

Tại phiên phúc thẩm, Viên tiếp tục kêu oan, khẳng định ngày xảy ra sự việc Viên uống rượu rất nhiều. Biết mình xỉn nên khi đi ăn sáng, Viên đưa chìa khóa cho anh Phương chở và ngồi phía sau. Viên lập luận sau tai nạn, mặt của anh Phương bị dính máu. Chỉ có người cầm lái thì phần mặt mới va chạm hiện trường mà dính máu như thế. Còn Viên, khi tai nạn xảy ra thì bị bất tỉnh và có vết phỏng hai bên đùi mà chỉ có người ngồi sau xe mới có thể bị.

Ngoài ra, Viên còn tố rằng khi tai nạn xảy ra, nạn nhân chết tại chỗ, Viên bất tỉnh, chỉ còn anh Phương là tỉnh táo. Anh Phương đã lấy xe đi khỏi hiện trường dù trụ sở công an phường nằm ngay gần đó, sau đó còn tráo xe. Chưa hết, sau đó anh Phương còn lân la nhờ những người có mặt ở hiện trường khai giúp rằng mình không liên can gì.

Có mặt tại tòa, khi được hỏi các tình tiết như xe chạy nhanh hay chậm, té về bên trái hay phải, vị trí ra sao… anh Phương đều nói không nhớ rõ, chỉ khẳng định Viên mới là người cầm lái gây tai nạn.

Đại diện VKS đã phân tích lời khai bất nhất của anh Phương (lúc bảo có đội mũ bảo hiểm, lúc nói không) để cho rằng anh này có dấu hiệu khai báo gian dối. Theo VKS, ban đầu thấy những người cùng đơn vị khai mình không đội mũ bảo hiểm, anh Phương cũng khai y như thế. Về sau, khi có nhân chứng khai lúc xảy ra tai nạn, người ngồi sau xe máy đội mũ bảo hiểm, người lái xe không đội, anh Phương liền… giao nộp mũ bảo hiểm và khai đó là chiếc mũ mình đội hôm gây ra tai nạn.

Đại diện VKS đã yêu cầu tòa hủy án sơ thẩm, giao cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại để tránh oan, sai. Cụ thể, ông cho rằng hồ sơ vụ án đầy mâu thuẫn, sơ đồ hiện trường không đầy đủ, lời khai của anh Phương tiền hậu bất nhất, đối lập nhau, không đúng với biên bản đối chất. Đặc biệt, có lời khai nhân chứng ở gần hiện trường vụ tai nạn nhất khẳng định người gây tai nạn là người không đội mũ bảo hiểm thì cấp sơ thẩm lại không sử dụng…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi tòa phúc thẩm mở lại phiên xử và tuyên án.

Nhân chứng quan trọng cố tình vắng mặt Tại phiên phúc thẩm lần trước, hơn 10 nhân chứng có mặt từ sớm theo triệu tập của tòa nhưng hai nhân chứng rất quan trọng, trong đó có anh Thiện lại vắng mặt không có lý do nên tòa phải hoãn xử. Sau đó, tòa có công văn yêu cầu Công an tỉnh Bến Tre áp giải anh Thiện đến phiên xử. Dù vậy, tại phiên phúc thẩm lần này, hai nhân chứng quan trọng vẫn tiếp tục vắng mặt. Với nhân chứng Thiện, công an tỉnh phúc đáp cho tòa biết anh Thiện hiện đang theo học trung học cảnh sát tại Hà Nội nên không thể đến phiên xử. Với nhân chứng quan trọng còn lại, hồ sơ thể hiện lúc đầu người này khai không rõ ai lái xe gây tai nạn nhưng đến phiên sơ thẩm thì lại đổ hoàn toàn cho Viên. Theo đại diện VKS, việc né tránh của nhân chứng sẽ bị kiến nghị xử lý, đặc biệt khi người này cũng có dấu hiệu khai báo gian dối.

