Nghi án hối lộ đường sắt: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao vào cuộc

Cụ thể, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện KSNDTC, Bộ GTVT, Bộ Ngoại giao chủ động xác minh, làm rõ và liên hệ với các cơ quan chức năng phía Nhật Bản để thu thập hồ sơ tài liệu về việc Chủ tịch Tập đoàn tư vấn giao thông Nhật Bản khai báo đưa hối lộ cho cán bộ thuộc TCty Đường sắt Việt Nam, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố, điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của phóng viên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an về vụ việc này, Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam đã chủ động giao cho các đơn vị chức năng thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Cơ quan thanh tra của Bộ Giao thông vận tải tiến hành xem xét lại toàn bộ các dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, nhất là các dự án mà Công ty tư vấn JTC Nhật Bản đã trúng thầu để xác định trong quá trình thực hiện dự án có những sai sót, vi phạm gì không.

"Mặt khác căn cứ vào kết quả giải quyết sự việc của các cơ quan Tư pháp Nhật Bản, trên cơ sở đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ thực hiện việc xác minh tin báo, tố giác về tội phạm cũng như thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp theo qui định của pháp luật. Khi có đủ căn cứ pháp lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ quyết định xử lý vụ việc trên theo đúng qui định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế"- Trung ướng Triệu Văn Đạt cho hay.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vừa qua Tập đoàn Tư vấn giao thông Nhật Bản đã khai báo với Văn phòng Công tố Tokyo (Nhật Bản) việc đưa hối lộ cho cán bộ thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để có được hợp đồng tư vấn thiết kế dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản tại Hà Nội. Liên quan đến vụ việc này, đến nay đã có bốn "sếp" đường sắt bị tạm đình chỉ công việc để làm rõ nghi vấn liên quan.

PV