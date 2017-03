Nghi án hối lộ đường sắt: Thanh tra hàng loạt dự án có nhà thầu JTC

Hàng loạt dự án đường sắt có liên quan đến nhà thầu JTC Nhật Bản sẽ bị thanh tra để làm rõ nghi án nhận hôi lộ. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập 2 đoàn thanh tra đột xuất công tác tổ chức, quản lý, thực hiện dự án xây dựng đường sắt nội đô Hà Nội tuyến số 1 (Yên Viên-Ngọc Hồi) và một số dự án của Tổng Công ty đường sắt Việt nam làm chủ đầu tư có Công ty JTC thực hiện.



Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Giao thông cũng tiến hành thanh tra công tác tổ chức, quản lý, thực hiện các tiểu dự án xây dựng đường sắt đoạn Hạ Long-Cái Lân, Lim-Phả Lại, Phả Lại-Hạ Long do Cục đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư.



Ngoài ra, tất cả các hoạt động thanh tra nêu trên sẽ chịu sự giám sát của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Huyện.



Bộ Công an cũng đang phối hợp với Cơ quan Thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải, tiến hành xem xét lại toàn bộ các dự án xây dựng đường sắt độ thị Hà Nội, đặt biệt là dự án JTC đã trúng thầu để xác định trong quá trình thực hiện dự án có những sai sót, vi phạm.



Mặt khác, căn cứ vào kết quả giải quyết sự việc của các cơ quan Tư pháp Nhật Bản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ thực hiện việc xác minh tin báo, tố giác về tội phạm cũng như thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp theo quy định của pháp luật.



Khi có đủ căn cứ pháp lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ quyết định xử lý vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.



Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đến chiều 24-3, đã có 4 quan chức cấp cao của ngành đường sắt bị đình chỉ công tác để làm rõ những khả năng có liên quan đến nghi án hối lộ 16,4 tỷ đồng của JTC gồm: ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc đương nhiệm Ban Quản lý các dự án đường sắt của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Hai Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là ông Ngô Anh Tảo đang phụ trách Ban Quản lý các dự án đường sắt và ông Trần Quốc Đông Phó Tổng Giám đốc đã từng có thời gian phụ trách Ban Quản lý này; ông Trần Văn Lục, Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam.



Đề cập đến việc nhiều cá nhân của ngành đường sắt bị tạm đình chỉ chức vụ đều cam kết và một mực khẳng định không nhận bất cứ đồng nào từ phía nhà thầu JTC của Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, quan điểm điểm của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất là phải xử lý nghiêm, bất kỳ ai nếu vi phạm dù ở kỳ cương vị hay chức vụ nào, đây cũng là chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ trong việc xử lý vụ việc.



“Bộ Giao thông Vận tải sẽ rà soát tất cả các cán bộ đã tham gia vào dự án từ quá trình năm 2008 đến nay, kể cả những cán bộ đã chuyển công tác sang cơ quan khác cũng như cán bộ đã nghỉ hưu mà có liên quan đến dự án. Những người này đều phải làm tường trình trong thời gian 1 tuần (từ 24-31/3),” Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định.



Liên quan đến vấn đề này, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, vào tối nay (25/3), Bộ sẽ cử Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đích thân sang Nhật Bản để làm việc với tất cả các cơ quan của Nhật Bản bao gồm Cục Thuế khu vực Tokyo; Đội điều tra đặc biệt của Văn phòng Công tố Tokyo và Nhật báo lớn nhất Nhật Bản Yomiuri Shimbun nhằm xác minh thông tin về sự việc nghi án nhận hối lộ của quan chức ngành đường sắt Việt Nam.

Trước đó, nhật báo lớn nhất Nhật Bản Yomiuri Shimbun đưa tin, ngày 21/3, ông Tamio Kakinuma, Giám đốc Công ty Tư vấn Giao thông Vận tải Nhật Bản (JTC) có trụ sở ở Tokyo, vừa thừa nhận đã trả tiền hối lộ 80 triệu yen (khoảng 16,4 tỷ đồng) cho một dự án ODA trị giá 4,2 tỷ yen (khoảng 862,8 tỷ đồng) ở Việt Nam. Theo tờ Yomiuri Shimbun thông tin, một người được cho là công tác ở đơn vị quản lý dự án của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam đã được JTC "lại quả" số tiền 80 triệu yen trên. Song, danh tính người này không được tiết lộ.

PV (Theo Vietnam+)