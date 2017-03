Nghi án vụ đột nhập trại giam Thanh Phong trộm 6 khẩu súng K54

Trả lời với báo Pháp luật TP HCM, sáng ngày 27-4, người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Trần Văn Thực xác nhận, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ thông tin mất súng tại Trại giam Thanh Phong.

Trại giam Thanh Phong với nghi án bị kẻ gian đột nhập trộm 6 khẩu súng K54. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ mất súng xảy ra tại Trại giam Thanh Phong báo cáo về Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ Công an tỉnh khẩn trường, điều tra làm rõ về thông tin mất súng tại trại giam này, đồng thời truy tìm kẻ gian táo tợn đột nhập vào Trại giam Thanh Phong.

Cũng theo ông Thực, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả chính thức cụ thể về vụ việc.

Sáng cùng ngày 27-4, liên hệ với Đại tá Đỗ Quang Thảo, Giám thị Trại giam Thanh Phong để làm rõ các thông tin về vụ việc nhưng không nhận được phản hồi.

ĐẶNG TRUNG