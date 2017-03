Nghi can bắt cóc và sát hại học sinh phủ nhận có đồng phạm

Ngày 20/3, Công an TP HCM đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam

Theo điều tra ban đầu, chiều 26/2, An rủ Đạt về phòng trọ gần trường để trao đổi lịch học. Trong cuộc trò chuyện, nghe cậu bạn nói về việc gia đình có mấy tỷ đồng gửi ngân hàng nên An nảy sinh ý định bắt cóc rồi tống tiền.

Để thực hiện kế hoạch, An đi ra ngoài mua một chai trà xanh, uống hết gần nửa rồi pha 6 viên thuốc an thần vào phần nước còn lại, đem mời Đạt. Khi bạn mê mệt, An lấy dây trói gập gối lên đầu rồi lấy 2 bao tải trùm vào.

Sau đó An dùng chính xe máy của Đạt chở bao tải đến cầu Phú Mỹ để ném xuống sông. Chiếc xe chiếm đoạt được An mang gửi ở một bãi giữ xe gần nhà trọ, điện thoại iPhone 4 của nạn nhân hắn giữ sim còn máy vứt xuống mương nước trên đường. Sáng hôm sau, An dùng sim này nhắn tin thông báo đã bắt cóc Đạt và gia đình bạn phải chuộc giá 500 triệu đồng.

Chiều 4/3, bảo vệ Cảng Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận Đông, quận 7) phát hiện thi thể Đạt đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân mặc áo đồng phục trường Ngô Gia Tự, cơ quan điều tra đến xác minh nhưng nhà trường không phát hiện có học sinh mất tích. 3 ngày sau, cha mẹ Đạt nhận ra xác con trai qua sợi dây chuyền kim loại đen gắn hình phật Di Lặc màu xanh ngọc và một số đặc điểm khác.

Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM xác định An là nghi phạm chính nên đã tiến hành bắt giữ. Đến thời điểm này An khẳng định "chỉ hành động một mình, không có đồng phạm".

Cảnh sát đang mở rộng điều tra và làm rõ lời khai có nhiều mâu thuẫn của tên này