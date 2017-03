Nghi can chính trong vụ cắt cổ bộ đội phục viên ra đầu thú

Ngày 22/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đối tượng Vũ Tiến Dũng, còn gọi là Bình (sinh năm 1983, ngụ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) đã ra đầu thú. Đây chính là nghi can được xác định đã trực tiếp sử dụng dao làm cá cắt cổ ông Dinh tại nhà riêng., khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11/4, có ba thanh niên đi trên hai chiếc xe máy, trong đó có một chiếc Dream, chạy vào lối nhà ông Dinh. Khi đến cách nhà ông Dinh khoảng 20m, các xe trên dừng lại và hai thanh niên vào nhà còn một người ở ngoài canh cổng. Ít phút sau, cả ba đối tượng lên xe bỏ chạy.Ngay sau đó, ông Dinh hai tay ôm cổ họng chảy đầy máu chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng truy hô, người dân xung quanh chạy đến đã thấy ông Dinh ngã gục xuống nền nhà tử vong.Nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Phước lập tức có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng.Qua sàng lọc các đối tượng, cơ quan chức năng xác định đối tượng Phạm Đức Vượng (sinh năm 1970, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước là người chủ mưu thuê Trần Hồng Quân, sinh năm 1980, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài và Vũ Tiến Dũng đến giết ông Dinh vì gia đình ông Dinh nợ tiền không chịu trả.Thời điểm xảy ra án mạng, Vượng có đi cùng Quân và Dũng tìm đến nhà ông Dinh. Khi vừa thấy ông Dinh đi chợ về, Vượng đứng ngoài canh chừng để Quân và Dũng trèo vào ra tay sát hại nạn nhân. Chính đối tượng Dũng là hung thủ cầm hung khí cắt cổ ông Dinh., lực lượng công an đã tóm gọn hai đối tượng Vượng và Quân. Riêng đối tượng Dũng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.Với quyết tâm tóm gọn đối tượng thủ ác về quy án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày kiên trì lần theo dấu vết của đối tượng, cùng với sự vận động của gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú, cuối cùng, đối tượng Vũ Tiến Dũng đã ra công an tỉnh Bình Phước đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ.