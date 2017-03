Nghĩ công an bao che, chém người thi hành công vụ

Ngày 7/12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Bùi Quang Chung (31 tuổi, quê Thái Nguyên) về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.



Theo cáo trạng, trong lúc làm thợ hồ cho một công trình xây dựng thì giữa Chung và đồng nghiệp có mâu thuẫn. Ngày 25/4/2011, Chung bị đánh hội đồng nên làm đơn tố cáo đến công an quận 11 (TPHCM). Qua điều tra, công an không xác định được đối tượng gây án và thời gian điều tra cũng hết nên vụ việc được tạm đình chỉ.









Bị cáo Bùi Quang Chung



Theo Công Quang (DT)



Chung cho rằng công an đã cố tình bao che cho các đối tượng đã đánh mình nên nảy sinh nghi kỵ, thù hằn. Chiều 1/12/2011, Chung thấy ông Nguyễn Văn Phúc ngồi trong quán café trên đường Lý Thường Kiệt (P.15, Q.11) thì tưởng là công an nên dùng dao lao vào tấn công ông Phúc. Nạn nhân bị lĩnh nhiều nhát dao ở cổ và tay nhưng may mắn thoát chết.Nhận được tin báo của quần chúng, đồng chí Nguyễn Văn Hòa – cán bộ của đội cảnh sát giao thông, trật tự, phản ứng nhanh công an quận 11 cùng một số đồng nghiệp đã đến bao vây hiện trường vận động Chung đầu hàng. Tuy nhiên, Chung vẫn mang dao cố thủ và dọa sẽ đâm bất kỳ ai nếu bắt Chung.Trong lúc vận động Chung đầu hàng, đồng chí Hòa bị Chung dùng dao chém thẳng vào đầu. Đồng chí Hòa đưa tay lên đỡ nên bị thương. Tuy nhiên, Chung đã bị các trinh sát khác lao vào khống chế, tóm gọn.Sáng 7/12, tòa phúc thẩm TAND TPHCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Bùi Quang Chung y án 3 năm tù giam về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.