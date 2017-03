Nghi ngờ máy bay mất tích bay vào vùng kiểm soát của Taliban

Tám ngày sau khi chuyến bay MH 370 mất tích, các nhà chức trách Malaysia đưa ra một giả thiết cho rằng chiếc Boeing này đã bay vào khu vực do lực lượng Taliban kiểm soát, trên biên giới tây bắc giữa Afghanistan và Pakistan.



Khu vực mới được nghi ngờ là điểm đến của máy bay Malaysia

Theo tờ The Independent, cho đến nay đã có 25 quốc gia tham gia tìm kiếm cả trên không và trên biển. Trước khi mọi điều được sáng tỏ , càng ngày người ta càng đặt ra nhiều giả thiết hòng xem xét mọi khả năng có thể xảy ra.

Phía Malaysia Airlines khẳng định chiếc máy bay đã bị khống chế bởi (ít nhất) một người có kiến thức sâu rộng về máy bay như kỹ sư hàng không hoặc phi công.



Lực lượng tìm kiếm máy bay của quân đội Malaysia

Dựa trên những dữ liệu thu thập được từ mạng vệ tinh Inmarsat của một công ty Anh, máy bay mất tích có thể đã bay một trong hai hướng: theo hướng bắc, từ Thái Lan đến Kazakhstan, vượt qua lãnh thổ 10 nước; hoặc theo hướng nam qua Indonesia đến khu vực nam Ấn Độ Dương. Các chuyên gia cho rằng tín hiệu cuối cùng nhận được từ máy bay có thể được phát đi khi nó đã hạ cánh.

Theo nguồn tin từ Kuala Lumpur, chiếc máy bay có thể đang ở trong khu vực chính phủ không kiểm soát giữa Afghanistan và Pakistan. Khu vực này khá rộng lớn, nằm ở phía nam Afghanistan do lực lượng Taliban chiếm đóng. Phát ngôn viên Malaysia Airlines cho biết: "Vấn đề lúc này liên quan đến chủ quyền và quyền hạn của lực lượng vũ trang Malaysia. Chúng tôi không thể tùy tiện can thiệp trong khu vực này nên vẫn đang tìm giải pháp tốt nhất. Hi vọng là sẽ sớm có kết quả”.



Khu vực tìm kiếm máy bay mất tích ở Ấn Độ Dương

Trả lời cho nghi vấn của Malaysia, lãnh đạo hàng không dân dụng Pakistan cho biết họ đã kiểm tra hệ thống vệ tinh quan sát của mình và không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào.

Đối với một máy bay dân dụng như Boeing 777-200, việc vượt qua hàng loạt hệ thống radar dân sự lẫn quân sự của nhiều quốc gia dường như là nhiệm vụ bất khả thi. Thế nhưng, trên thực tế chiếc máy bay này đã không để lại một dấu vết nào. Người ta nghi ngờ phải có một sự phối hợp cực kỳ tinh vi và táo bạo để đưa được chiếc máy bay vào trạng thái “tàng hình” trước hệ thống radar quốc tế dày đặc, trong đó có cả những radar tối tân của Mỹ.

Phương Dung