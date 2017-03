Nghi vấn cô gái bắt cóc bé sơ sinh để bán

Do nghi ngờ cô ta là kẻ bắt cóc, người này đã mật báo, giúp công an truy bắt "mẹ mìn".

Trao đổi với PV Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Công an quận 7, TP HCM - cho biết đã ra quyết định bắt tạm giam Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi), nghi can bắt cóc con trai mới sinh của sản phụ Nguyễn Thi Minh Tâm tại Bệnh viện quận 7 vào sáng 9/1, để điều tra về hành vi Chiếm đoạt trẻ em.

Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan công an. Ảnh: Hồng Phúc

Theo Công an quận 7, để tìm ra tung tích Trâm, trưa 12/1, tức 3 ngày sau vụ bắt cóc xảy ra, một phụ nữ sau khi xem hình ảnh nghi phạm trên báo đã gọi điện đến cơ quan điều tra khẳng định từng gặp người phụ nữ này chưa lâu trước cổng Bệnh viện Từ Dũ.

Chị này cho biết, trong cuộc gặp đó đã nhờ cô gái kiếm một bé trai về nuôi, hai bên có trao đổi số điện thoại. Đến sáng 10/1, tức một ngày sau vụ bắt cóc, cô gái này đã gọi cho chị thông báo "có hàng" và rao bán với giá 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi ấy thông tin về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đang gây chấn động dư luận. Người phụ nữ nghi ngờ về việc cô gái kia chính là thủ phạm bắt cóc nên đã từ chối mua. Từ những thông tin quý giá này, Công an quận 7 khoanh vùng, xác định được Trâm chính là nghi phạm bắt cóc bé trai đang ở ấp 1, xã Bình Hưng, Bình Chánh.

"Tuy nhiên, chúng tôi xác định những thông tin mà người phụ nữ cung cấp chỉ là lời khai ban đầu, một phía. Hiện Công an quận 7 tiếp tục đấu tranh để xác định chính xác hành vi phạm pháp của Trâm", một cán bộ điều tra nói.

Trước đó, khai với cảnh sát, Trâm từng cho rằng "đưa cho sản phụ Tâm 5 triệu đồng để xin con về nuôi". Nhưng sau đó, cô này thừa nhận vì muốn được giảm nhẹ tội nên mới khai là đã đưa tiền cho chị Tâm.

"Mẹ mìn" cũng cho rằng từng có thai với người yêu, nhưng sau đám cưới đã bị sảy thai độ 3 tháng tuổi. Do chưa đăng ký kết hôn, lo lắng bị chồng bỏ rơi vì không có đứa con ràng buộc, Trâm nảy sinh ý định bắt cóc em bé để nói với chồng là con của hai người. Thời gian gần đây, Trâm đến nhiều bệnh viện phụ sản để dò la, tìm cơ hội ra tay. Nhiều lần quanh quẩn ở Bệnh viện quận 7, Trâm nhận thấy an ninh khá lỏng lẻo khi có thể tự do ra vào nên quyết định chọn là nơi gây án.

Chiều 8/1, Trâm lân la vào phòng hậu sản làm quen với chị Tâm ngay sau khi sản phụ này vừa sinh được bé trai 3,2 kg. Sau một đêm nằm ngủ cạnh giường, khoảng 8h sáng 9/1, khi thấy chị Tâm vào nhà vệ sinh, Trâm đã bế bé trai đi mất. Trâm khai đã bế cháu bé di chuyển qua 5 chặng xe trước khi về nhà chồng ở xã Bình Hưng, Bình Chánh.

Làm việc công an, chồng Trâm khai, khoảng 10h sáng 9/1 bỗng thấy Trâm bồng đứa bé đỏ hỏn về nhà. Gia đình ngạc nhiên hỏi con ai đây thì Trâm trả lời: "Con tụi mình đó, tối qua em đến Từ Dũ khám rồi đẻ ở đó luôn". Thấy đứa bé là con trai, không phải gái như siêu âm, Trâm bảo: "Tại lúc chụp hình con nó ép giò lại nên không thấy...".

Sáng nay, sản phụ Tâm cùng con trai đã xuất viện về nhà. Ảnh: An Nhơn

Trong khi đó, sáng 15/1, khi hay tin sản phụ Tâm và con trai đã xuất viện về nhà, bố mẹ ruột của Trâm đã tới thăm hỏi. Trước đó một ngày, gia đình chồng và cha mẹ ruột của cô cũng đến bệnh viện xin lỗi và mong sự tha thứ của hai vợ chồng. "Hai vợ chồng tôi chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm cô ấy nên sẽ xin tòa xử mức án thấp nhất", anh Hên, chồng sản phụ cho biết.

Theo An Nhơn (VNE)