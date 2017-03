Nghịch lý kẹt xe sát làn đường trống trơn

Ông BÙI XUÂN CƯỜNG, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM: Tận dụng mặt đường giải quyết ùn tắc

Việc tận dụng và tăng diện tích lưu thông trên mặt đường bằng cách phân luồng, phân làn xe vào từng thời điểm là một trong những giải pháp nhằm giải quyết ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy khi mở làn thì người dân không đi vào làn sát dải phân cách mà đi tràn sang cả làn ô tô nên rất nguy hiểm. Vậy thì trồng cọc tiêu mềm trên đường ô tô để người xe máy đi vào an toàn? Chúng tôi ghi nhận đề xuất này nhưng việc thực hiện cần tính toán kỹ. Đơn cử như trên đường Võ Văn Kiệt hiện có nhà đầu tư định làm tuyến xe buýt nhanh, sức chở lớn (BRT) nên việc trồng cọc tiêu mềm để tăng thêm đường cho xe máy cần phải xem xét. Ông NGUYỄN VĨNH NINH, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1: Xây cầu vượt gỡ ùn tắc trước sân bay

Từ đầu năm đến nay, tại vòng xoay ngã năm Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn - Bạch Đằng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Kiệm (ngã năm Gia Định) luôn xảy ra kẹt xe kéo dài trên các hướng đổ vào vòng xoay. Nguyên nhân là do mật độ giao thông trên tất cả hướng đổ vào quá lớn trong khi các đường Bạch Đằng, Hồng Hà đang thi công với tiến độ chậm. Trước mắt, tiểu đảo vòng xoay nằm giữa ngã năm này sẽ được cải tạo lại. Ngoài ra, sắp tới chúng tôi sẽ phân luồng lại, chỉ cho xe lưu thông một chiều đường Hoàng Minh Giám, đoạn về đường Phổ Quang. Ở chiều ngược lại của đoạn đường Hoàng Minh Giám sẽ cấm lưu thông. Về lâu dài sẽ có một cầu vượt thép từ đường Hồng Hà nối vào đường Trường Sơn, vượt trên các điểm giao cắt trước sân bay Tân Sơn Nhất. Việc xây cầu vượt này hy vọng sẽ gỡ kẹt xe cho khu vực sân bay. Các trẻ em phải chịu mệt nhọc, ô nhiễm mỗi khi bị kẹt xe trên đường đi học. Ảnh: HTD Ông LÊ NGỌC HẢI, phường 13, quận Gò Vấp: Làm cái bùng binh to đùng chi vậy?

Cái bùng binh Phạm Văn Đồng với Nguyễn Thái Sơn trước đây đâu có to dữ như vậy! Trước đây thi thoảng ở vòng xoay này lâu lâu mới ùn thì khi mở rộng nó ra, xe từ nhiều đường đổ vào, chưa kịp vòng thoát ra khỏi bùng binh thì xe các đường khác tiếp tục “chui vô” sao không kẹt cho được! Không biết họ tính toán thế nào lại cho làm cái bùng binh to đùng. Cách làm đó đã vô tình làm khó cho người dân có việc phải đi qua đây nên tôi đề nghị có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Ông NGUYỄN VĂN MẪN, phường 5, quận Gò Vấp: Nên tăng đường cho xe máy

Theo tôi, vào những giờ cao điểm nên tạo làn hỗn hợp như trên phần đường lâu nay dành cho xe ô tô để xe máy có thể lưu thông. Tất nhiên khi cho phép thì cũng khống chế tốc độ và dưới sự kiểm soát chặt của CSGT. Ngoài ra, Sở GTVT và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng cầu vượt tại các điểm giao cắt giữa các tuyến đường với đường Phạm Văn Đồng. Nếu có hệ thống cầu vượt tại các ngã tư này sẽ giải quyết được ùn tắc. Nên chăng chúng ta nên sử dụng những biện pháp tình thế như thu hẹp diện tích các bùng binh, tận dụng phương án như tạo làn hỗn hợp, sử dụng hệ thống tín hiệu đèn giao thông sẽ đỡ chi phí và tiết kiệm.