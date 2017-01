Nghiên cứu cơ chế thành lập lực lượng bảo vệ ấp

(PL)- Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa vừa giao Công an TP nghiên cứu, tham mưu cơ chế đặc thù về thành lập lực lượng bảo vệ ấp tại địa bàn các xã của huyện Hóc Môn nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc thành lập phải được thực hiện trong năm 2017.

Công an TP cũng được giao trong tháng 2 phải tổng kết công tác phòng chống, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh giữa thành phố và các tỉnh lân cận. Sở Nội vụ được giao phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu việc chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương đối với ba huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh như Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, sau đó báo cáo UBND TP để báo cáo Thường trực Thành ủy. TÁ LÂM