Nghiện ma túy đánh chết vợ, lãnh 20 năm tù

Đồng thời, Thẩm phải bồi thường cho cha mẹ bị hại 41 triệu đồng. Theo cáo trạng, chiều 22-7-2010, Thẩm đang sử dụng heroin thì bị vợ phát hiện, chửi mắng. Thẩm đã đánh, treo cổ vợ đến chết và báo công an là vợ bị kẻ xấu giết. Sau khi khám nghiệm tử thi, Công an huyện Tương Dương đã khởi tố, bắt khẩn cấp Thẩm về tội giết người.

Ngày 29-12-2010, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án trên ra xử lưu động tại huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An). Lúc đó Thẩm lại cho rằng vợ đã tự tử, mình bị oan, bị các điều tra viên đánh đập và ép cung. Vì lời khai của Thẩm có nhiều mâu thuẫn, HĐXX đã trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Nghệ An, yêu cầu điều tra bổ sung. Sau đó tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Thẩm lại tâm sự với Kha Văn Tỵ - bị giam cùng phòng rằng Thẩm đã giết chết vợ. Tỵ đã báo cáo sự việc với cán bộ quản giáo và được đưa đến làm chứng tại phiên tòa ngày 24-10.

ĐẮC LAM