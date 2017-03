Nghiện xông hơi coi chừng bị vô sinh

Xông hơi quá nhiều có thể khiến nam giới mắc chứng vô sinh. Ảnh minh họa

GS.TS Trần Quán Anh - người khởi xướng chuyên khoa Nam học ở Việt Nam, Giám đốc Phòng khám Tiết niệu và Nam học Tâm Anh cho biết: Không chỉ các “quý ông” trung niên mắc phải những nỗi đau khó giãi bày mà ngày càng có nhiều thanh niên trai tráng tìm đến ông để mong được “gỡ rối”.

Một cậu sinh viên năm cuối Trường Đại học Kiến trúc cao gần 1,80m, trông khỏe mạnh, cường tráng đã đến đau khổ tâm sự với ông: “Cháu đã phải từ chối tới ba lời tỏ tình của các bạn gái”. Lý do của sự đau khổ đó là bộ phận sinh dục của anh hoàn toàn chưa có dấu hiệu phát dục, vẫn y như của cậu bé 8 - 9 tuổi. Khi đã xác định do nội tiết tố, sau một thời gian được điều trị, giờ đây anh chàng đã vui trở lại với tương lai phơi phới ở trước mắt.

Đã từng khám và điều trị cho trên 10.000 bệnh nhân mắc chứng bệnh “bất lực”, vô sinh… ông cho hay, 10.000 bệnh nhân là 10.000 bi kịch khác nhau. Có ở trong cuộc mới hiểu được “nỗi đau” của cánh đàn ông khi bị xếp vào diện “bất lực”. Nỗi đau ấy không chỉ mình họ gánh chịu mà kéo theo đó là cuộc sống của cả một gia đình. Giáo sư cho hay, đã tổng kết bệnh nhân tìm đến mình trong bốn tình trạng: Một là đã ly hôn, hai là đang sống ly thân, ba là vợ chồng định ly hôn nhưng dắt nhau đến bác sĩ xem có cứu vãn được không?

Ông còn nhớ có người vợ của bệnh nhân đến ngồi thụp xuống khóc mà van xin: “Giáo sư cố cứu chúng em vì em rất thương anh ấy, không muốn phải ly dị”. Còn tâm trạng thứ tư là hoàn cảnh của người vợ cố sống, ngụy trang với dư luận nhưng trong nội tâm có rất nhiều điều giằng xé. Nhiều người đàn ông khi mắc bệnh thì lại bị chính người vợ của mình coi thường. Nhiều người khi biết vợ ngoại tình thì cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, rồi sa vào cờ bạc, rượu chè. “Đó là những bi kịch. Tất cả đều rất khổ tâm”, GS.TS Trần Quán Anh nói.

Một trường hợp khác khiến GS.TS Trần Quán Anh không thể quên, đó là một bệnh nhân nam 28 tuổi trông cao to, khỏe mạnh mà lại không thể hoàn thành “chuyện ấy” với vợ. “Anh ấy đã tìm đến tôi để điều trị. Tôi đã cho anh ấy uống thuốc để chữa chứng bệnh xuất tinh sớm. Một hôm, khoảng 1h sáng thì anh ấy đến đập cổng nhà tôi thình thình, giọng hớt hải: “Giáo sư ơi! Giáo sư ơi!”, tôi sợ quá vì tưởng anh ấy bị biến chứng gì bởi uống thuốc thì không thể tránh khỏi những tai biến. Tôi chạy vội ra mở cửa, ngỡ ngàng khi anh ấy đưa cả cô vợ đến mà khoe rằng: “Thưa giáo sư! Lần đầu tiên em hoàn thành nghĩa vụ với vợ. Em đến báo để giáo sư chia vui với em ạ”. Khuôn mặt anh ấy rạng rỡ, khác hẳn khuôn mặt thiểu não hôm mới tìm đến phòng khám”, GS.TS Trần Quán Anh nhớ lại.

Nam giới nên thay đổi thói quen

Nhiều người lầm tưởng nếu người chồng to cao, mạnh khỏe thì chuyện vô sinh chỉ có thể do người vợ. Song thực tế vô sinh nam thường không có triệu chứng hay dấu hiệu gì rõ ràng ngoài việc lấy vợ đã nhiều năm mà chưa có con.

Phần lớn nam giới đến bệnh viện đều bắt đầu khám với lý do trục trặc về sinh lý. Trong số những người đến khám, qua quá trình làm các xét nghiệm và điều trị mới biết mình không thể có con. Có bệnh nhân đã “sốc” khi biết được kết quả này, họ cứ nghĩ rằng nguyên nhân không có con là từ người vợ, chứ không phải do mình. GS.TS Trần Quán Anh cho rằng, đàn ông thật ra khá thiệt thòi trong lĩnh vực này. Nếu phụ khoa đã có từ cả nghìn năm nay thì nam khoa còn rất non trẻ. Trong khi đó đàn ông cũng bị rất nhiều bệnh đặc thù của giới. Đó cũng là những căn bệnh bình thường nếu so với các bệnh của nữ. Nhưng nếu một người đàn ông bị gán cái tên đệm “bất lực” thì đó là điều làm họ xấu hổ cả một đời. “Các bệnh lý về nam khoa không gây tử vong, nhưng có sức tàn phá hạnh phúc gia đình ghê gớm”, ông nhận định.

Để góp phần giữ hạnh phúc cho những người đàn ông gặp khó khăn trong chuyện này, hệ thống bệnh viện phụ sản trên toàn quốc (Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ…) đã có những biện pháp điều trị, hỗ trợ sinh sản cho nam giới. Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng - Khoa Nam học (Bệnh viện Bình Dân, TPHCM) cho biết, điều trị nội khoa chỉ dành cho các trường hợp tinh trùng yếu không rõ lý do. Biện pháp nội khoa thường dùng là thuốc. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thuốc nào, dù Đông y hay Tây y, có thể chứng minh hiệu quả thật sự trong việc điều trị vô sinh nam.

Theo BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, bệnh viện hiện có nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trong điều trị vô sinh nam. Khi nam giới bị nhược tinh, tắc ống dẫn tinh, bất sản ống dẫn tinh, bệnh viện có nhiều phương pháp lấy tinh trùng bằng phẫu thuật mở tinh hoàn, chọc hút mào tinh (phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Bình Dân)... rồi bơm tinh trùng vào bào tương trứng. Trường hợp không có tinh trùng, tinh trùng bị dị dạng... có thể xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng để mang lại cơ hội có thai cho các cặp vợ chồng hiếm muộn do nguyên nhân từ người chồng.

Các bác sĩ cũng lưu ý: Những người có thói quen tắm ngâm mình trong nước nóng, xông hơi mỗi tuần 2-3 lần cũng có nguy cơ bị vô sinh. Vì khi tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ làm tăng nhiệt độ của tinh hoàn (làm giảm sự sinh tinh), trong khi nhiệt độ của tinh hoàn luôn phải thấp hơn nhiệt độ cơ thể 1-2OC.

Theo GiadinhNet