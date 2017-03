Ngô Quang Trưởng lại hầu tòa

Ngày 18-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Quang Trưởng bốn năm tù về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Bị cáo Trưởng nguyên là giám đốc Công ty CP Ðầu tư Kinh doanh Nhà Hoàng Hải (Hóc Môn, TP.HCM), người từng thuê giang hồ sát hại ông Đặng Xuân Sỹ, nguyên phó giám đốc công ty này. Chính nội dung sai phạm về đất đai đã khiến bị cáo Trưởng ra tay giết người diệt khẩu nhằm che đậy tội trạng của mình, gây nên vụ án mạng chấn động dư luận trong thời gian dài.

Làm càn rồi giết người diệt khẩu

Bị cáo Trưởng bị truy tố tội danh về đất đai do liên quan đến sai phạm liên tiếp của ông trong quá trình điều hành Công ty Hoàng Hải từ năm 2001 đến 2007. Cụ thể, Trưởng đã tự ý điều chỉnh, phân lô chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trên ba khu đất dự án đã được phê duyệt quy hoạch là đất công cộng, đất dự trữ ở xã Bà Điểm, Hóc Môn. Bị cáo còn tự phân lô, chuyển nhượng nền đất trên bốn khu đất nông nghiệp khi chưa có quyết định giao đất, chưa chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm quyền. Việc làm này tạo điều kiện cho một số cá nhân và tổ chức nhận chuyển nhượng đất tự ý xây dựng các công trình nhà cửa, gây nên khiếu kiện kéo dài, tạo dư luận xấu, gây thiệt hại về chi phí của Nhà nước để tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình trái phép.

Bị cáo Ngô Quang Trưởng đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: HY

Theo công văn của UBND huyện Hóc Môn, tổng chi phí đã chi để tiến hành đo vẽ hiện trạng, vị trí sai phạm trong việc sử dụng đất và chi phí cưỡng chế các công trình xây dựng tại các dự án do Công ty Hoàng Hải thực hiện là gần 570 triệu đồng.

Những sai phạm này bị ông Đặng Xuân Sỹ, nguyên phó giám đốc Công ty Hoàng Hải phát hiện và tố cáo. Từ đó, bị cáo Trưởng đã thuê giang hồ giết hại ông Sỹ vào ngày 15-9-2009.

Năm 2011, bị cáo Trưởng bị tuyên phạt chung thân về tội giết người. Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã hủy bản án này để xét xử lại bị cáo theo hướng tăng hình phạt lên mức tử hình.

Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Suốt phiên xử hôm qua, bị cáo Trưởng được HĐXX cho ngồi để trả lời tòa vì lý do sức khỏe. Theo luật sư của bị cáo, tình trạng sức khỏe của bị cáo rất xấu, hiện đang điều trị tại bệnh viện trại giam. Cụ thể, bị cáo bị xơ gan, ung thư gan, quá trình điều trị bệnh kéo dài hơn 10 năm, thời gian sống còn lại tính theo ngày.

Luật sư lưu ý bối cảnh xảy ra vụ án làm cho nó được xác định là vụ án nghiêm trọng. Khi tiến hành điều tra, bị cáo đang bị bắt giam trong vụ án khác (vụ giết ông Đặng Xuân Sỹ - PV). Theo luật sư, sai phạm này còn do sự quản lý thiếu trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn cùng các sở, ngành liên quan. Luật sư cho rằng hậu quả thiệt hại gần 570 triệu đồng như cáo buộc là không chính xác bởi trong đó có 240 triệu đồng là hậu quả không xuất phát từ hành vi trực tiếp của bị cáo mà do vi phạm của các cá nhân, tổ chức khác sau khi nhận đất. Từ đó, luật sư cho rằng mức án từ năm đến bảy năm tù do công tố viên đề nghị là chưa phù hợp mà nên xử dưới khung (khung hình phạt truy tố bị cáo là từ hai đến bảy năm tù, theo khoản 2 Điều 173 BLHS - PV).

Tranh luận lại, công tố viên cho rằng công văn của UBND thể hiện rõ mức thiệt hại do hành vi sai phạm của Công ty Hoàng Hải gây ra. Việc đề nghị xử dưới khung hình phạt do HĐXX nhận định nhưng hành vi của bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không phải chỉ về vật chất mà còn làm cho người dân mất niềm tin vào sự quản lý đất đai của Nhà nước, gây nên tình trạng khiếu kiện kéo dài. Vì vậy, công tố viên đề nghị tòa cần xử phạt nghiêm.

Cuối cùng, HĐXX chấp nhận ý kiến tranh luận của công tố viên. Tuy nhiên, theo HĐXX, trong vụ án này bị cáo Trưởng khai báo thành khẩn, bản thân có thời gian tham gia quân đội, gia đình có công với cách mạng nên cần ghi nhận khi lượng hình. Từ đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo bốn năm tù.

Khổ vì mua đất Công ty Hoàng Hải Khi bị cáo Trưởng đang trong trại giam chờ ngày xét xử, nhiều người dân mua nhà trong dự án của Công ty Hoàng Hải đã khốn khổ vì không biết số phận khối tài sản của mình sẽ ra sao. Biết rằng trường hợp của họ sẽ giải quyết theo trình tự vụ án dân sự (nếu khởi kiện) nhưng khi bỏ tiền dành dụm để mua đất, mua nhà, chẳng ai muốn đáo tụng đình. Điển hình như trường hợp vợ chồng ông ĐXV, cán bộ hưu trí ngụ đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Do ảnh hưởng của dự án đường vành đai ngoài Tân Sơn Nhất - Bình Lợi nên nhà đất của vợ chồng ông bị giải tỏa trắng. Khi nhận tiền bồi thường, trong thời gian tìm mua đất nền tái định cư, hộ nhà ông cũng như nhiều hộ bị giải tỏa trắng khác được UBND phường kết hợp với Ban Giải phóng bồi thường mặt bằng tổ chức đưa đi tham quan và giới thiệu mua đất nền của Công ty Hoàng Hải. Tin tưởng từ chuyến đi này, ông đã hợp đồng mua một nền đất hơn 1 tỉ đồng, trả trước 832 triệu, số còn lại sẽ thanh toán khi nhận giấy đỏ vào tháng 4-2011. Khi vụ Công ty Hoàng Hải bị đổ bể, gia đình ông mới tá hỏa. Ông V. kể: “Giờ đã hết hạn cấp giấy đỏ rồi nhưng phía công ty không làm thủ tục giao nền. Lần nào đến công ty cũng nghe nhân viên bảo chờ, rằng sẽ có giám đốc khác thay ông Trưởng để giải quyết. Tôi chẳng biết chờ đến khi nào. Mồ hôi nước mắt của gia đình sau bao năm làm lụng chắt chiu giờ không biết đi về đâu…”.

HOÀNG YẾN