Ngô Quang Trưởng phủ nhận việc thuê giết người

Không chấp nhận yêu cầu thay đổi chủ tọa Trong phần thủ tục, đại diện hợp pháp của người bị hại đã đưa ra yêu cầu thay đổi chủ tọa phiên tòa (Thẩm phán Lê Văn Ban) với lý do ông không khách quan trong quá trình giải quyết vụ án. Cụ thể, phía nạn nhân đưa ra bốn sự việc là: luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị hại không được sao chụp quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung; tòa án đề nghị thay đổi tội danh cho bị cáo; trong phần thẩm vấn tại phiên tòa trước, chủ tọa xét hỏi “nhỏ nhẹ’’ với các bị cáo; phiên tòa trước kéo dài và hoãn bất ngờ vì quyền lợi của bị cáo. Sau khi hội ý, HĐXX bác đề nghị này của phía nạn nhân. HĐXX giải thích luật sư không được sao chụp hồ sơ ở tòa án do thời điểm đó, hồ sơ đã được chuyển qua VKS và tòa đã yêu cầu luật sư liên hệ với viện. Trong quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, tòa đã ghi rõ đề nghị xem xét tội danh giết người đối với các bị cáo. Đồng thời, theo tinh thần cải cách tư pháp, HĐXX chỉ hỏi không truy, trách nhiệm bảo vệ cáo trạng thuộc về phía VKS. Còn phiên tòa vào tháng 7-2011 phải hoãn vì luật sư bào chữa cho bị cáo Luân không có mặt do gia đình bị bão lũ, luật sư còn lại thì bị cáo này từ chối. Theo luật, Luân bị truy tố tội danh giết người với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình thì phải có luật sư cho bị cáo nên tòa buộc phải hoãn phiên xử nhằm đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.