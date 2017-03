Ngoại ô Đà Lạt thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng mỗi ngày sản xuất được khoảng 34.000 m3, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân Đà Lạt. Tuy nhiên, nhu cầu nước sinh hoạt của toàn thành phố hiện lên 40-45.000 m3 do lượng khách du lịch đến Đà Lạt tăng cao.



Để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu nước sinh hoạt cho du khách, công ty đã ưu tiên cấp nước cho khu vực trung tâm và các vùng nội ô trong thành phố - nơi có tập trung gần 700 khách sạn, nhà nghỉ… Vì vậy, lượng nước sinh hoạt cho các vùng ngoại ô bị giảm mạnh.



Cùng đó, do địa hình Đà Lạt là thung lũng với đồi núi nên có nhiều khu vực nội ô vẫn thiếu nước kéo dài do nằm trên các đồi cao, nước không thể “lên được” vì các khu vực thấp cùng tuyến tranh thủ mở nước tối đa khi có nước.



Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu nước này là do các hồ cung cấp nước cho các nhà máy nước như hồ Suối Vàng, hồ Chiến Thắng… đang “phơi bụng” vì thiếu mưa dù Đà Lạt đã vào mùa mưa gần hai tháng.



Để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cần thiết nhất cho người dân, song song với việc kêu gọi người dân sử dụng nước tiết kiệm, Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng cũng cấm người dân dùng nước máy để tưới rau hoa, tiến hành cúp nước luân phiên cách nhật ở nhiều khu vực./.



Theo Phan Văn Đông (TTXVN/Vietnam+)