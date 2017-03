Ngoại tình, đánh người khuyên can

Theo cáo trạng, mặc dù đã có vợ và con trai 3 tuổi nhưng Cường vẫn đem lòng yêu người khác. Bị chị Nguyễn Thị Thúy Vân (bạn của vợ chồng Cường) khuyên ngăn nên từ đó hai người nảy sinh mâu thuẫn với nhau.



Khoảng 1 giờ sáng ngày 17-12-2009, lúc chị Vân đang phụ bán cà phê tại Công viên 23-9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì Cường chở người yêu cùng một số người bạn đều bị câm điếc khác đến.



Chị Vân thấy Cường vào quán với vẻ mặt tức tối nên đuổi Cường đi chỗ khác. Bất ngờ Cường dùng ghế nhựa đánh chị Vân.



Thấy vậy, anh Phạm Ngọc Bình đang ngồi nhậu với một số người bạn (đều bị câm) liền đứng dậy xô Cường té xuống nền xi măng, ra dấu đòi đánh Cường.



Do bị té đau, Cường đã đấm vào mắt anh Bình rồi ôm nạn nhân bế lên thả xuống nền xi măng liên tiếp 3 lần. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ về nhà.



Anh Bình được chị Vân thoa dầu rồi cũng rời khỏi quán.



Rạng sáng cùng ngày, bảo vệ công viên đi tuần phát hiện Bình nằm bất tỉnh dưới gốc cây nên báo công an phường đưa đi cấp cứu. Anh Bình chết lúc 8 giờ sáng ngày 17-12-2009 do chấn thương sọ não.





Theo Phạm Dũng (NLĐO)