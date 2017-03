Ngôi mộ của ai?

Phải thụ lý? Quyền di dời, bảo quản, trông nom, hương khói mồ mả, hài cốt của thân nhân là một quyền chính đáng và thiêng liêng. Việc không được cơ quan nào đứng ra phân xử sẽ vô tình thúc đẩy người dân “tự xử” với nhau, dẫn đến các hành xử tiêu cực, vi phạm pháp luật. Mặt khác, theo nguyên tắc tư pháp tiến bộ, tòa không thể từ chối thụ lý đối với bất kỳ dạng tranh chấp nào chỉ vì thiếu quy định. Do đó, ngành tòa án nên thụ lý, giải quyết dạng tranh chấp này. Trong trường hợp pháp luật dân sự chưa kịp bổ sung quy định điều chỉnh thì ngành tòa án có thể áp dụng tập quán để xử. Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM Một số vụ tranh chấp mồ mả - Tháng 4-2010, ông S. gặp chú ruột xin được cải táng mồ mả cha mẹ hiện chôn cất tại khu mộ gia tộc trên đất của người chú ở Lai Vung (Đồng Tháp) về một nghĩa trang tại TP Cần Thơ để tiện bề chăm sóc. Người chú cương quyết không đồng ý nên ông S. phải nhờ đến chính quyền xã. Xã đã vận động người chú cho ông S. bốc mộ cha mẹ nhưng bất thành. Ông S. bèn gửi đơn nhờ huyện Lai Vung giải quyết thì bị từ chối, chỉ qua TAND huyện vì nội dung yêu cầu của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Ông S. kiện ra TAND huyện Lai Vung, tòa cũng trả lại đơn vì cho rằng vụ việc của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa. - Tháng 5-2008, TAND huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ ông HQC bị họ hàng kiện đòi bồi thường vì tự ý di dời ngôi mộ của người anh. Theo tòa, loại tranh chấp này hiện nay chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn giải quyết cụ thể. Trước đó, năm 2006, ông C. di dời hài cốt của người anh về chôn cất ở chỗ khác để giao mảnh đất tọa lạc tại xã Thới Thạnh cho người mua đất. Phát giác sự việc, thân nhân của người quá cố đã tố giác đến các cơ quan chức năng. Xã đưa ra hòa giải không thành nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến tòa... - Năm 2007, bà N. khởi kiện nhờ TAND quận Bình Tân (TP.HCM) tuyên dời mộ người anh họ ra khỏi đất của bà. Nhận đơn, tòa lắc đầu từ chối thụ lý vì cho rằng không thuộc thẩm quyền. Bà N. khiếu nại việc này thì bị lãnh đạo tòa bác đơn. Do vậy, bà N. phải quay về nhờ chính quyền địa phương can thiệp nhưng chính quyền cũng lúng túng, không biết xử lý sao…